Non una lite per futili motivi, dietro al brutale delitto della 15enne tedesca accoltellata a morte nei giorni scorsi in un centro commerciale a Kandel, in Germania, c'è una assurda storia di stalking e gelosia che coinvolge due minorenni. Ad armare la mano dell'aggressore, coetaneo della vittima, il semplice fatto che la ragazza lo aveva lasciato dopo un breve fidanzamento tra ragazzini. L'adolescente non poteva sopportare di essere stato lasciato e per settimane avrebbe perseguitato la ragazzina in una escalation di violenze culminata poi nell'aggressione mortale in pubblico, davanti alla folla intenta a fare compere, con una lama di 20 centimetri.

Secondo il procuratore tedesco di Ludwigshafen, che sta seguendo il caso, l'assassino e la vittima si sarebbero incrociati mercoledì pomeriggio nel centro commerciale. Incurante della folla e del fatto che la ragazza era insieme a due amici, lui ha iniziato a inveire contro di lei, poi ha estratto il coltello e l'ha colpita senza che i presenti riuscissero a fermarlo in tempo. Nonostante i soccorsi, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Il 15enne è stato subito bloccato e trattenuto fino all'arrivo della polizia che lo ha arrestato e poi incriminato per omicidio preterintenzionale.

Rabbia e sconcerto tra amici e familiari della 15enne che parlano di premeditazione visto che avevano già segnalato il ragazzo alla polizia dopo che aveva iniziato a perseguitare la giovane. Il padre della vittima alcune settimana fa lo aveva denunciato alla polizia per minacce e insulti, sia al telefono che sui social network. Secondo i media locali, il 15enne, entrato in Germania ad aprile del 2016 e registrato come richiedente asilo, pare fosse già un ragazzo problematico, sospettato di un'aggressione nella scuola che frequentava.

Inserito in un centro di accoglienza a Germersheime, nel Land della Renania-Palatinato, e poi spostato in una casa sociale a Neustadt, a 25 km a nord di Kandel, il ragazzo infatti ha iniziato a frequentare la scuola in Germania. Anche per questo il caso ha scatenato nuove polemiche contro i migranti da parte delle forze politiche di estrema destra che chiedono uno stop agli ingressi e l'espulsione del 15enne che vista la giovane età può essere condannato ad un massimo di 10 anni di detenzione