Attimi di paura nella mattinata di martedì, poco dopo l'inizio del lezioni, in un istituto scolastico tedesco nel Land del Nord Reno Vestfalia. Un alunno minorenne della scuola si è scagliato improvvidamente contro un compagno di classe davanti agli altri ragazzini presenti, arrivando a pugnalarlo a morte prima di scappare. Il dramma è avvenuto poco dopo le 8 nell'istituto comprensivo Käthe Kollwitz di Luene, nella Renania Settentrionale, non lontano da Dortmund.

Dopo il fatto sul posto sono accorsi in poco tempo ambulanze e polizia, allertati dagli insegnati. Per il ragazzo a terra purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo i media locali la vittima sarebbe un 14enne. Mentre i sanitari soccorrevano il ragazzo lasciato in una pozza di sangue , gli agenti hanno avviato una caccia all'uomo conclusa circa mezz'ora dopo con la cattura dell'aggressore, un 15enne , arrestato poco lontano dalla scuola mentre cercava di dileguarsi a piedi.

Durante le operazioni di ricerca del fuggitivo la scuola è stata anche evacuata per accertarsi che il giovane non fosse ancora nell'edificio. Dopo aver raccolto le prime informazioni sull'accaduto, la polizia ha escluso un gesto terroristico o un atto di follia ma ha rivelato che poco prima tra vittime aggressore ci sarebbe stata una lite. Proprio l'alterco potrebbe quindi essere alla base della successiva aggressione con un coltello finita in tragedia.