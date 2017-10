Momenti di terrore per una coppia di giovani fidanzati nella notte tra sabato e domenica a Genova. Un uomo ha sorpreso i due mentre erano da soli in macchina e, facendo finta di avere un pistola in tasca che in realtà non aveva, li ha sequestrati inducendoli a raggiungere un'altra zona dove poi avrebbe tentato una violenza sessuale sulla ragazza. Protagonista delle violenze un 27enne di origine marocchina sotto l'effetto di droga e alcol che fortunatamente alla fine è stato fermato e arrestato dalla polizia in flagrante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il magrebino nelle ore precedenti al suo arresto aveva dato vita a una scorribanda tra le strade della città poi culminata nel tentativo di stupro.

Prima di aggredire la coppia, infatti, il 27enne aveva già rapinato sul lungomare di Genova due ventenni, feriti al viso con i cocci di una bottiglia e costretti a ricorrere al pronto soccorso dopo aver consegnato al malvivente i cellulari ed i portafogli. L'uomo poi avrebbe minacciato altri 5 giovani a cui ha fatto credere di avere una pistola in tasca per obbligarli a consegnare il telefonino e tutti i loro soldi. Infine intorno alle 4 ha preso di mira la coppia, intercettata in auto sul lungomare di Pegli.

L'uomo, che ha anche diversi precedenti, avrebbe imposto ai due fidanzati di consegnare i loro soldi sempre con la scusa della pistola in tasca, ma quando questi hanno fatto presente di non averne, li avrebbe costretti a raggiungere un bancomat in auto. Sempre sotto minaccia, si sarebbe fatto trasportare a Sestri Ponente, dove poi avrebbe costretto il ragazzo a scendere per fare il bancomat, nel frattempo avrebbe cercato di abusare della giovane. Fortunatamente però il ragazzo è riuscito a chieder aiuto suonando a un citofono di una casa da cui poi è partita poi la chiamata alla polizia.

Gli agenti, che dopo la prima rapina battevano le strade in cerca dell'uomo, sono subito intervenute fermando in tempo il 27enne. Per lui le accuse di rapina aggravata e continuata e sequestro di persona. I due fidanzati, sotto shock, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma non avrebbero riportato lesioni serie.