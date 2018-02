La mostra "Picasso. Capolavori del Museo Picasso, Parigi" allestita al Palazzo Ducale di Genova ha già superato il tetto dei 50mila visitatori. Un altro successo per Palazzo Ducale, a pochi giorni dalla chiusura della mostra "Rubaldo Merello, tra divisionismo e simbolismo" che ha visto oltre 22 mila visitatori. La mostra di Picasso, curata da Camille Zellal, resterà aperta fino al 6 maggio 2018. Dal 10 novembre, infatti, negli appartamenti del Doge dello storico palazzo del capoluogo ligure, è arrivata una grande mostra retrospettiva sul pittore spagnolo, con circa 50 dipinti provenienti dalla collezione del Museo Picasso di Parigi.

La mostra genovese è inserita all'interno del progetto "Picasso-Méditerranée" indetto dal Musée National Picasso-Paris, iniziato nella primavera 2017 e che andrà avanti fino alla primavera 2019. Grazie a questa lunga e articolata iniziativa, oltre 60 istituzioni culturali in tutta Europa hanno progettato e in gran parte dei casi già realizzato una serie di mostre sull’opera "ostinatamente mediterranea" di Pablo Picasso. Genova non a caso, dunque. Ma cosa raccontano le cinquanta tele che saranno esposte nel Palazzo Ducale da ieri retto dall'attore Luca Bizzarri? Dagli studi preparatori per le "Demoiselles d’Avignon" fino alle ultime opere degli anni Settanta, oltre cinquant'anni di sperimentazioni e ricerca da parte dell'autore di Guernica.

Ma, al di là della loro diversità formale, le opere hanno in comune la provenienza. Si tratta, infatti, di tele che Picasso custodiva gelosamente nei suoi atelier e che hanno sempre accompagnato l’artista, che non se ne è mai separato fino alla morte nel 1973. La collezione d'arte di casa Picasso realizzata dallo stesso pittore. Ovunque si sia spostato, infatti, Picasso si è comportato con le sue opere come un vero collezionista. Questi lavori hanno ornato i muri delle sue case, popolato i suoi atelier, lo hanno seguito in tutti i suoi viaggi.