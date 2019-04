Nuovo caso di meningite in Italia. Una donna residente a Genova, originaria dell'Ecuador, è morta a 54 anni nel reparto di Rianimazione del Galliera nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile. La paziente era arrivata al pronto soccorso poco prima con febbre alta, malessere e in stato semi-comatoso, tutti sintomi riconducibili a questa patologia, ed era stata subito ricoverata per tutti gli accertamenti del caso, ma è deceduta per sepsi. La diagnosi di meningite da meningococco è stata confermata anche dagli esami di laboratorio, mentre l'Asl3 ha già avviato la profilassi antibiotica per familiari e contatti stretti della vittima. Soltanto nel mese di marzo altre due donne a Genova si sono ammalate di meningite.

Ma altri casi legati a questa patologia si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi. L'ultimo in ordine temporale è stato quello di una anziana di Alessandria ricoverata in gravi condizioni al San Martino il mese scorso. Si ricorda che la meningite meningococcica è una malattia batterica acuta provocata da Neisseria meningitidis, i cui sintomi sono febbre, cefalea intensa, rigidità nucale, nausea, vomito e frequente esantema. Il tasso di mortalità per chi contrae questa patologia è quasi del 100 per cento, anche se con una diagnosi precoce seguita da una corretta terapia e da misure di sostegno nella maggior parte dei casi si ha una rapida guarigione.