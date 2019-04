E' ancora una volta dai più piccoli che arriva un messaggio di tolleranza e speranza: gli alunni di una classe quinta elementare di una scuola di Genova hanno infatti coperto un orrendo graffito antisemita comparso su un muro adiacente all'istituto trasformandolo in in "fiore del partigiano", citazione dal canto di liberazione Bella Ciao: "Da qualche tempo – hanno spiegato le insegnanti in un video intitolato ‘La scuola non è indifferente' – era comparso vicino a scuola un graffito razzista e antisemita; ne abbiamo parlato in classe, e proprio dai bambini di una quinta elementare è arrivata l’idea di andarlo a cancellare, subito condivisa con le altre classi”.

Per questo i piccoli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Castelletto di Genova – con il benestare dei loro genitori – hanno cancellato il disegno raffigurante un impiccato con la scritta "giudeo". L'hanno fatto passandosi un pennello di mano in mano e leggendo l'articolo 3 della Costituzione. A poche decine di metri dal luogo in cui era stata realizzata la scritta antisemita abitò Emanuele Luzzati, celebre illustratore di origine ebraiche, costretto ad abbandonare la città proprio in seguito alle leggi razziali fasciste del 1938. L'iniziativa dei bambini ha anche rappresentato l’occasione per ricordare il ragazzo a cui è intitolata la piazza: “Goffredo Villa, studente antifascista fucilato dai nazifascisti delle brigate nere all’alba del 29 luglio 1944”.

La trasformazione di un graffito antisemita nel "fiore del partigiano" è stata resa pubblica tramite il canale YouTube della scuola, per ricordare, a pochi giorni dal 25 aprile, quanto sia importante difendere la democrazia ed essere antifascisti: “I bambini della nostra scuola ogni anno incontrano i partigiani, forse proprio da loro hanno imparato l’importanza di prendere posizione tutti i giorni, concretamente”.