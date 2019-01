Ancora guai per il principe Filippo di Edimburgo. Il marito 97enne della Regina Elisabetta II d'Inghilterra torna a far parlare di sé. Il principe non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare alla parente di guida, dopo l'incidente di due giorni fa, dal quale è uscito illeso. Dopo lo shock per la brutta disavventura, il consorte della Regina è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. I tabloid inglesi hanno infatti pubblicato alcune foto scattate sabato scorso, che mostrano appunto il duca di Edimburgo a bordo della Land Rover Freelander, nella tenuta reale di Sandringham, a Norfolk (inghilterra orientale), senza le cinture allacciate.

Una portavoce della polizia locale ha detto che gli agenti erano a conoscenza di quelle fotografie e ha parlato invece di ‘guida adeguata'. Questa volta il principe stava girando infatti all'interno del parco privato della residenza di campagna.

Secondo un testimone, il principe è rimasto scosso dall'incidente stradale avvenuto giovedì vicino a Sandringham, dove la coppia reale trascorre gran parte dell'inverno. La Land Rover Freelander che il principe stava guidando, subito dopo essere uscita da un violo della tenuta reale, si è ribaltata in seguito a uno scontro con un Kia, a bordo della quale c'erano due donne e un bambino di nove mesi che si trovava regolarmente legato nel sedile posteriore. Le due donne sono rimaste leggermente ferite. Una di loro, Emma Fairweather, ha detto al Sunday Mirror di non aver ancora ricevuto le scuse ufficiali dal principe. "Sono fortunata ad essere ancora viva e non si è nemmeno scusato", ha detto al giornale. "È stato un momento così traumatico e doloroso, mi sarei aspettata di più dalla famiglia reale", ha aggiunto. La donna ha detto di aver ricevuto una telefonata da un agente di polizia, che le domandava notizie sulle loro condizioni di salute. "Ma queste non sono parole di scuse o auguri di pronta guarigione", si è lamentata la donna.