Un furto degno di un film quello avvenuto nella notte allo stabilimento Fendi di Grassina, a Bagno a Ripoli (Firenze), in via di Vacciano. I ladri, entrati nel magazzino delle spedizioni, hanno portato via sei scatoloni con dentro 32 borse e 25 portafogli pronti per essere commercializzati. Valore complessivo del bottino: circa 66.000 euro. Come scrive La Nazione, la banda di malviventi, composta da almeno otto elementi, tutti incappucciati, secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di vigilanza, per agire indisturbata ha bloccato la strada con dei furgoni rubati poco prima in attività produttive limitrofe, con l’obiettivo di assicurarsi un vantaggio in caso di arrivo delle forze dell'ordine.

I banditi sono poi fuggiti a bordo di due auto di grossa cilindrata verso l'autostrada A1 che si trova a poca distanza. Sul posto, allertati dall'allarme messo in funzione dal personale di vigilanza del gruppo Fendi, sono giunte le gazzelle dei carabinieri insieme ai colleghi delle sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Si cercano impronte e immagini dalle telecamere. I rilievi hanno riguardato anche i mezzi rubati utilizzati per bloccare gli accessi allo stabilimento. Dopo gli esami, che si sono protratti fino a metà mattinata, i furgoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.