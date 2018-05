Poteva finire in maniera drammatica, ma il tutto si è chiuso con qualche ferita e tanta paura. Il primo maggio, a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, un ragazzo di quattordici anni ha buttato un paletto e, probabilmente, diversi sassi dal cavalcavia della strada regionale 352, all'altezza della variante Powel, nei pressi di un parco giochi. Per fortuna gli oggetti non hanno colpito nessuno, ma un motociclista di 59 anni di Gonars, in provincia di Udine, è caduto a terra per evitare il palo di plastica – un delimitatore di velocità – lanciato dal cavalcavia. L'uomo era a bordo di una Suzuky Gsx ed è rovinato a terra procurandosi delle ferite. Il centauro si è recato al pronto soccorso da solo e solo per caso non ha riportato ferite gravi.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Palmanova. I militari hanno subito avviato delle indagini, risalendo ad un ragazzo di 14 anni, proprio di Cervignano del Friuli. È ritenuta probabile la presenza sul cavalcavia anche di altri giovani, che al momento non risultano identificati. Alcuni testimoni hanno però dichiarato che dal cavalcavia un gruppetto di adolescenti lanciava anche altri oggetti, tra cui dei sassi. Chiuse le indagini, sono stati i carabinieri di Villa Vicentina a denunciare il quattordicenne a piede libero. L'ipotesi di reato è getto pericoloso di cose, su cui sta procedendo la Procura dei minori di Trieste.