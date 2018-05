Tre mesi fa due giovanissime vite sono state spezzate in un terribile incidente. Ora anche il loro papà se ne è andato. Era il 23 febbraio quando i fratellini Casper e Corey Platt-May, 2 anni il primo, 6 il secondo, sono morti in un incidente stradale provocato da un automobilista poi arrestato e condannato dopo aver fatto perdere le sue tracce. Quella tragedia, che gli ufficiali hanno descritto come “il peggior incubo di tutti i genitori”, ha lasciato Reece e Louise Platt-May, padre e madre dei bambini, letteralmente sconvolti. Il Mirror riporta oggi che l’uomo è stato trovato morto in un edificio a Corfù, in Grecia. Secondo la polizia, il decesso non sarebbe sospetto.

in foto: I fratelli Casper e Corey

L'incidente mortale 3 mesi fa

Casper e Corey hanno perso la vita davanti la loro abitazione a Coventry, ormai quasi tre mesi fa. Il più piccolo è morto poco dopo mentre il fratello in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. I due stavano andando, insieme ad altri parenti, al parco con i bimbi, come raccontato dal nonno Kim May, quando l’auto è piombata loro addosso. “Qui era come una zona di guerra, sembrava che una bomba fosse appena esplosa – ha raccontato – è stato terribile. L’eccesso di velocità su questa strada è semplicemente assurdo. Erano due bimbi adorabili e le loro vite sono state portate via così presto, è pazzesco”. Robert Brown è stato condannato a nove anni il mese scorso dopo essersi dichiarato colpevole di aver causato la morte dei bambini per guida pericolosa. Non potrà mettersi alla guida di un mezzo su strada per i prossimi 15 anni. Con lui c’era Gwendoline Harrison, 42 anni, che dovrà trascorrere sei mesi in carcere per aver aggredito un testimone che aveva cercato di fermarla, mentre la coppia fuggiva dalla scena. Le è stata inoltre vietata la guida per 27 mesi.

Il papà dei fratellini trovato morto

Oggi, 17 maggio, la Polizia delle West Midlands ha confermato che il papà di Corey e Casper è stato rinvenuto senza vita in una stanza d'albergo in Grecia nelle prime ore del mattino. Un portavoce ha detto: "Il signor Platt-May è stato trovato morto in una camera d'albergo a Corfù, in Grecia, nelle prime ore di giovedì 17 maggio. La sua morte non viene trattata come sospetta. La sua famiglia è stata informata e la questione verrà passata al medico legale. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia che ha chiesto ai media di rispettare la loro privacy in questo momento così difficile".