in foto: Francesca Barbieri, 36 anni (Facebook).

Sul web tutti la conoscono come Fraintesa ed è tra le travel blogger più seguite d'Italia. Con la sua community, che conta decine di centinaia di iscritti, Francesca Barbieri, questo il suo vero nome, condivide tutto, o quasi, delle sue giornate, ma è riuscita a tenere un segreto, che ha deciso di confidare solo adesso: qualche mese fa ha scoperto di avere un tumore al seno aggressivo, contro il quale sta ancora combattendo. "Molti pensano che io abbia una vita molto fortunata – ha detto Francesca in video diffuso su YouTube – ma bisogna imparare a filtrare ciò che vediamo sui social. Negli ultimi 8 mesi mi è successa una cosa di cui nessuno si è accorto. A ottobre 2018 mi è stato diagnosticato un tumore al seno e da allora ho fatto sei mesi di chemioterapia".

Tutto è cominciato a giungo del 2018, quando Francesca, 36 anni, originaria di Modena ma residente al momento a Milano, ha scoperto un nodulo al seno mentre era sotto la doccia durante uno dei suoi innumerevoli viaggi. "Mi sono fatta visitare e mi è stato detto che sicuramente era qualcosa di benigno – ha continuato la blogger -. Ho fatto passare tre mesi, ho fatto un'altra visita e mi è stato detto che si trattava di una cisti. Poi ho deciso di seguire il mio istinto e ho chiesto che mi venisse rimossa questa massa. Di lì a poco la brutta sorpresa con l'esito della biopsia: si trattava di un tumore molto aggressivo". Era l'8 ottobre 2018. Da allora, dopo la rimozione totale del cancro con la chirurgia, Francesca si è sottoposta a sei mesi di chemioterapia, che sono finiti proprio nei giorni scorsi, e tra poco comincerà un mese di radio. "Sono stata fortunata. Tutte le terapie che ho fatto dopo l'operazione erano a scopo preventivo, ma sono precipitata in un incubo. Mi sono chiesta come avrei fatto a lavorare, a portare a casa uno stipendio. Non l'ho raccontato subito perché è stato un periodo difficile, avevo bisogno di raccogliere tutte le energie per affrontare questo percorso. In questi mesi di rabbia, depressione e tristezza, ho cercato qualcosa che mi desse forza e un motivo per alzarmi dal letto la mattina".

Superata la fase più difficile, Francesca ha deciso che "non avrebbe voluto odiare per sempre il giorno della sua diagnosi, dando un nuovo significato all'8 ottobre". Così, l'8 ottobre 2019 partirà per un giro del mondo in solitaria, per il quale ha anche lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. "Voglio realizzare il mio più grande sogno dopo il tumore, riprendermi una rivincita sulla vita e raccontare le destinazioni che visiterò. Rilascerò interviste per condividere la mia storia e quanto sia importante la prevenzione nella speranza di aiutare anche una sola persona a farsi un controllo in più o a trovare la giusta grinta nell'affrontare una diagnosi del genere", ha concluso Francesca, che ha aggiunto che "la metà dei fondi che raccoglierò verrà donata alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, perché voglio contribuire al loro obiettivo: rendere il cancro sempre più curabile".