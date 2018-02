Notte da dimenticare per i gestori di un negozio Penny Market di Foggia. Un commando, quasi sicuramente armato, ha fatto irruzione all’interno del supermercato situato in via San Severo adottando uno stile che i quotidiani locali non hanno esitato a definire "paramilitare": per ostacolare l'intervento delle forze dell’ordine, i banditi hanno disseminato chiodi a tre punte e interrotto le strade mediante autovetture posizionate trasversalmente lungo le vie cittadine e successivamente date alle fiamme, con lo scopo di creare vere e proprie barricate. Così, indisturbati e relativamente sicuri di avere a disposizione il tempo necessario per compiere l'operazione, i malviventi hanno abbattuto uno dei muri del supermercato utilizzando un escavatore.

Nonostante il tempestivo – per quanto possibile, viste le condizioni – intervento di Polizia e Carabinieri, il colpo è andato a segno e i banditi sono riusciti a fuggire con la cassa. Nel tentativo di ostacolare ulteriormente il non facile lavoro delle forze dell'ordine, infine, i malviventi hanno dato alle fiamme anche l'escavatore utilizzato per abbattere il muro del negozio. Le indagini di Carabinieri e Polizia, coadiuvati anche dalla Polizia Locale intervenuta sul posto per mettere in sicurezza le autovetture in transito, tenteranno di far luce su quanto accaduto e dare un volto e un nome ai membri del commando.

L’operazione, organizzata alla perfezione, ha fatto subito riaffiorare alla memoria dei foggiani quanto accaduto ad agosto del 2015, quando un commando armato fino ai denti seminó il panico in città. In quell'occasione nel mirino dei malviventi vi era la cassaforte della società di sorveglianza NP Service. Anche in quel caso il colpo andò a segno grazie alla perfetta organizzazione che i banditi avevano adottato.