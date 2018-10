La polizia di Loudi, nella provincia di Hunan, ha arrestato un uomo che aveva simulato la sua morte in un incidente per ottenere un rimborso assicurativo. Gesto che aveva poi portato al suicidio della moglie e alla morte dei loro due figli. Il 34enne He era scomparso il 7 settembre scorsa mentre guidava un'auto presa a noleggio. La polizia aveva trovato il veicolo nel fiume Zijiang il 19 settembre, ma del suo corpo nessuna traccia.

Mercoledì, sua moglie di 31 anni, soprannominata Dai, è annegata insieme al figlio di 4 anni e alla figlia di 3 anni dopo aver postato un messaggio su Facebook in cui faceva chiaramente intendere l’intenzione di suicidarsi: “La famiglia di mio marito mi ha incolpata per la sua scomparsa, dicendo che non aveva un lavoro e aveva speso troppi soldi per me”. Dai ha scritto di non aver mai intrapreso una carriera perché “volevo prendermi cura dei bambini”, nonostante le spese familiari. "Voglio usare la mia vita per mettermi alla prova", aggiungeva. Ha poi detto di essere “stata felicemente sposata” con He e che l’uomo mancava. “Porto i bambini con me così che la famiglia possa stare insieme” ha quindi concluso, in riferimento all’estremo gesto. Il suo corpo e quelli dei bambini sono stati recuperati da uno stagno giovedì 11 ottobre.

L’autopsia ha confermato che sono morti per annegamento, ha detto il governo della contea in una nota ufficiale. Solo dopo aver appreso dell’immane tragedia, He si è fatto avanti e ha raccontato il suo piano alla polizia: l’uomo doveva più di 100.000 yuan (€ 12,490) in rimborsi a un prestatore online. Aveva stipulato una polizza assicurativa per incidenti personali da 1 milione di yuan (circa 125mila euro), nominando sua moglie come beneficiaria. L’uomo ha dunque finto il proprio decesso per ottenere i soldi dell'assicurazione, ma non ha detto nulla alla moglie che ha quindi creduto fosse davvero morto, ha detto la polizia. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per distruzione intenzionale di frodi immobiliari e assicurative. L'inganno non è la causa diretta della morte di sua moglie e dei suoi figli, quindi non è penalmente responsabile di questa tragedia, hanno spiegato le autorità.