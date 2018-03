Anche per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 sarà possibile seguire gli exit poll, che restituiranno semplicemente una anticipazione ufficiosa del risultato elettorale. Come sapete, gli exit poll aggregano i dati che arrivano dalle interviste a campione realizzate all’uscita dei seggi. Bisogna specificare, dunque, che la loro validità è piuttosto relativa e che non vanno confusi con le proiezioni, che sono calcoli sui voti già scrutinati da parte del ministero dell'Interno. Gli exit poll realizzati dagli istituti di rilevazione sono resi noti immediatamente dopo la chiusura dei seggi, di solito dalle principali trasmissioni di approfondimento politica.

Quest’anno Rai, Mediaset, Sky e La7 si avvarranno degli exit poll, oltre che delle tradizionali proiezioni di dati reali. La televisione di Stato, nel suo speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai Uno e nello speciale su RaiNews24, si avvarrà dei dati provenienti dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi). Mediaset, nel suo speciale che partirà alle 22:45, utilizzerà i dati degli exit poll realizzati dall’istituto Tecné. Per la Maratona Mentana di La7, invece, verranno utilizzati i sondaggi dell’istituto Swg.

Ricordiamo che gli istituti di rilevazione forniranno successivamente anche le proiezioni in tempo reale, basati sui primi dati dello spoglio che arriveranno al ministero dell’Interno. Fanpage.it vi offrirà la possibilità di consultare i dati in tempo reale, sempre grazie a una collaborazione col ministero dell’Interno.

Infine, bisogna considerare che i seggi resteranno aperti fino alle 23, mentre lo spoglio comincerà immediatamente dopo. Potranno votare tutti gli elettori che alle ore 23 saranno presenti all’interno della struttura. In tal caso, lo spoglio slitterà di qualche minuto, come sembra altamente probabile date le difficoltà nelle operazioni di voto segnalate da più parti.