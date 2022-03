Zelensky spiega perché ha parlato a tutti i parlamenti: “Nessuno spende in bugie come la Russia” Il presidente ucraino, nel suo consueto discorso notturno, ha parlato delle vittorie militari ucraine e di come il suo esercito stia convincendo Mosca a trattare: “Non rinunceremo alla nostra integrità territoriale”.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel suo consueto discorso notturno alla nazione, diffuso su tutte le piattaforme social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato un significativo e crescente ottimismo per come l'esercito ucraino sta difendendo il proprio territorio. Ma anche di come l'Ucraina stia sconfiggendo la Russia sul piano mediatico, spiegando la strategia di comunicazione che il presidente stesso sta adottando per sensibilizzare il mondo sui crimini di guerra russi nel suo Paese: “Durante le ultime settimane abbiamo inferto colpi letali al nemico, stiamo respingendo i loro attacchi ovunque – ha spiegato Zelensky – pare che il loro ministro della difesa Serghei Shoigu (che non appare in pubblico da 13 giorni, ndr) sia scomparso da qualche parte. Diverse navi russe sono state colpite. E la nostra difesa sta convincendo il nemico che parlare è necessario”.

Si rivolge, Zelensky, ai soldati russi – Sono morti già 16mila soldati russi in questa invasione, state lontani dalle nostre città e dal nostro esercito se volete vivere” – ma anche agli ucraini che stanno collaborando con gli invasori nel sud del Paese – “Lo dico ai traditori che in Crimea si sono seduti dalla parte del nemico: attenti a quello che fate”. Ma soprattutto, si rivolge a Mosca, così come all'opinione pubblica e ai governi di tutto il mondo, quando pone le condizioni per negoziati che, a detta di Zelensky, persino Vladimir Putin sta capendo siano necessari, perché “le nostre vittorie stanno convincendo la Russia a parlare”. Per il presidente ucraino, come ha più volte ricordato nelle ultime settimane,“La nostra sovranità e la nostra integrità territoriale devono essere garantite”.

Nel frattempo, secondo Zelensky, l’Ucraina sta combattendo (e vincendo) una seconda guerra: “in questa settimana ho parlato a diversi parlamenti e in diverse assemblee – spiega – e ognuno di questi discorsi ha ricevuto la massima attenzione da parte dei media. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: rompere la propaganda russa, perché nessuno nel pianeta ha mai speso più di loro per diffondere bugie. Ognuno sul pianeta deve sapere cosa stanno facendo i russi contro gli ucraini”.