Zelensky pronto a dimettersi per l'adesione alla Nato: "Farò tutto il possibile per la pace in Ucraina" "Se serve che lasci questa sedia, sono pronto a farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l'adesione dell'Ucraina alla Nato", ha detto il numero uno di Kiev, rispondendo ad alcune domande alla conclusione del forum 'Ucraina: Anno 2025'.

A cura di Biagio Chiariello

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a dimettersi "immediatamente" in cambio dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO.

Il presidente di Kiev ha risposto ad alcune domande alla conclusione del forum ‘Ucraina: Anno 2025'. Interpellato sulle garanzie di sicurezza richieste a Trump, ha affermato: "Se serve che lasci questa sedia, sono pronto a farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l'adesione dell'Ucraina alla NATO".

Voglio che Trump capisca molto bene la nostra posizione, le garanzie di sicurezza da parte di Trump sono molto necessarie", ha aggiunto.

Zelensky ha dichiarato inoltre: "Sarei felice di rinunciare alla presidenza se fosse per la pace dell'Ucraina". Ha sottolineato di essere concentrato sulla sicurezza del proprio Paese "ora, e non tra 20 anni", e di non avere come obiettivo quello di restare presidente per un decennio.

L'annuncio arriva in un momento critico per l'Ucraina, impegnata su diversi fronti, dalla guerra con la Russia alle tensioni sempre più forti con gli USA in merito alle forniture di tecnologie. "Stiamo facendo progressi", ha detto Zelensky. Puntualizzando allo stesso tempo che "non firmerò qualcosa che sarà pagato da dieci generazioni di ucraini", riferendosi alla richiesta di 500 miliardi di Trump, considerata eccessiva da Kiev. "Siamo pronti a condividere" le risorse, ha aggiunto il leader ucraino, che comunque si aspetta che prima Washington si assicuri che Vladimir Putin "ponga fine a questa guerra".

Anche in un post su X, Zelensky ha evidenziato il cammino compiuto dal suo Paese e l'importanza di ottenere garanzie per la sicurezza e il rispetto internazionale. "Gli ucraini hanno fatto enormi progressi. Quest'anno dobbiamo fare tutto il possibile, anche l'impossibile, per raggiungere una pace autentica, con garanzie di sicurezza per il nostro Paese e dignità per la nostra gente", ha dichiarato il presidente ucraino, esprimendo gratitudine verso soldati, famiglie e sostenitori di Kiev.

Poi una battuta sulle parole di Trump che lo ha definito "dittatore senza elezioni". "Ma perché offendersi? Qualcuno che è un dittatore sarebbe offeso dalla parola dittatore". Volodymyr", ha tagliato corto Zelensky. E ancora: "Per me, onestamente, è importante cosa pensano gli ucraini di me. Penso che lo stesso valga per il presidente Trump. Per lui è importante cosa pensano di lui gli americani. E penso che questo sia molto importante per lui in questo momento".

Nel frattempo, Kiev sta esplorando alternative ai satelliti Starlink, fondamentali per le comunicazioni militari, anche a causa delle tensioni legate all'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. Tuttavia, Steve Witkoff, negoziatore di Trump per la mediazione su Ucraina e Israele, ha garantito che l'accordo tra Washington e Kiev sarà firmato entro la prossima settimana.