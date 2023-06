Xi Jinping riceve segretario di Stato Usa Blinken: “Spero che incontro migliori i rapporti tra Paesi” Xi Jinping ha ricevuto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, braccio destro di Joe Biden in visita a Pechino. Il presidente cinese ha dichiarato che spera che l’incontro possa migliorare i rapporti tra i due Paesi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Xi Jinping ha dato udienza ad Antony Blinken nella Grande Sala del Popolo su Piazza Tienanmen. Un incontro che è stato in forse fino all'ultimo minuto, quando il presidente cinese ha confermato il meeting con il segretario di Stato Usa. I due si sono seduti al tavolo nel pomeriggio di Pechino (alle 10.30 europee), poco prima della partenza prevista di Blinken dopo due giorni di missione.

L'incontro è da considerarsi un primo successo, se non sulla via della distensione tra Usa e Cina, almeno su quella della stabilizzazione delle relazioni internazionali, surriscaldate e pericolose alla luce delle posizioni su Taiwan e sulla guerra in Ucraina,.

Il faccia a faccia tra il presidente cinese e l'inviato di Joe Biden segnala un tentativo di dialogo tra le due superpotenze che stanno cercando di mettere da parte inimicizia e provocazioni che più di una volta hanno fatto temere l'arrivo di uno scontro aperto.

Xi Jinping sul colloquio: "Progressi nei rapporti tra i due Paesi"

Dopo il colloquio, Xi ha voluto rilasciare un commento, dichiarando che Cina e Usa hanno fatto progressi durante la visita ed evocando un "terreno comune" sul quale confrontarsi. "Spero che la visita di Blinken a Pechino possa essere un contributo positivo per il miglioramento dei rapporti con Washington. Le interazioni tra Stati dovrebbero basarsi sempre su rispetto reciproco e sincerità".

Il cerimoniale di Pechino ha tenuto sulle spine gli Usa fino a un'ora prima dell'incontro facendo risalire a Blinken tutta la scala gerarchica per incontrare il presidente: non è infatti mai sicuro che un leader della Repubblica riceva un ministro in visita, anche se si tratta del braccio destro del presidente americano per la politica internazionale.

Era dal 2018 che un segretario di Stato americano non metteva piede in Cina, ma lo sbarco di Blinken a Pechino non ha occupato le prime pagine del "Quotidiano del Popolo.

Blinken: "Pechino ha promesso che non fornirà armi a Mosca"

La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia nel conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo gli incontri a Pechino con il ministro degli Esteri Wang Yi e il presidente Xi Jinping.