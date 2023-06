Volo da incubo, estrema turbolenza scaglia via tutto e tutti: feriti e atterraggio di emergenza Chiunque non fosse legato è stato scagliato via con violenza, compresi i membri dell’equipaggio. Cinque di loro sono rimasti feriti in maniera seria e uno ha avuto anche bisogno di una operazione chirurgica una volta giunti a terra a Singapore.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

"Un raro episodio di grave turbolenza" così la British Airways ha descritto quanto accaduto a un suolo volo di linea in incappato in una improvvisa turbolenza mentre era nel bel mezzo dell'Oceano causando feriti a bordo e costringendo il comandante a invertire la rotta per tornare indietro ed effettuare un atterraggio di emergenza. Protagonista del volo da incubo il volo BA12 partito dall'aeroporto di Singapore-Changi giovedì sera diretto a Londra e tornato nelle prime ore di venerdì a Singapore

Il velivolo, un Boeing 777-300ER, era già sui cieli sopra il Golfo del Bengala quando, poche ore dopo il decollo, è stato investito da una turbolenza spaventosa che ha creato il caos a bordo dell'aereo. Ogni cosa non fissata e chiunque non fosse legato è stato scagliato via con violenza compresi i membri dell'equipaggio. Cinque di loro sono rimasti feriti in maniera seria e uno ha avuto anche bisogno di un operazione chirurgica una volta giunti a terra a Singapore intorno alle 4 di venerdì.

Uno del personale di bordo ha avuto bisogno di un intervento a un arto, un altro ha riportato una commozione cerebrale e una lussazione alla caviglia, mentre un altro ha richiesto una risonanza magnetica per un'anca gravemente contusa. Anche tre passeggeri sono rimasti feriti in maniera seria a causa della turbolenza e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere dopo essere riamasti colpiti da oggetti volanti scagliati via.

Una situazione talmente seria che il pilota è stato infine costretto ad interrompere il volo e a tornare indietro per prestare i soccorsi medici ai feriti. "Ci sono state urla dai passeggeri e una grande confusione. I segnali di "allacciare la cintura di sicurezza" erano accesi ma l'equipaggio stava svolgendo compiti essenziali quando sono è stato lanciati in giro per la cabina" ha rivelato un testimone al Sun, raccontando: "Dal nulla, l'aereo ha iniziato a tremare ed è sceso improvvisamente di quota rialzando con bruschi movimenti a scatti"

"La sicurezza è sempre la nostra priorità e ci prendiamo cura del nostro equipaggio dopo che uno dei nostri voli ha subito un raro episodio di grave turbolenza. Il nostro team altamente qualificato a bordo ha rassicurato i clienti e l'aereo è tornato a Singapore per precauzione" hanno spiegato dalla compagnia aerea, aggiungendo: ""Ci siamo scusati con i clienti per il ritardo del loro volo e abbiamo fornito loro sistemazione in hotel e informazioni sui loro diritti di consumatore".