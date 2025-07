“Vogliono andare nel deserto e sacrificare il figlio”: genitori di un bimbo di 5 anni condannati in Francia

Una coppia di genitori di Carcans, un comune vicino Bordeaux, in Francia, aveva pianificato un viaggio nel deserto del Sahara dove qui avrebbe avuto intenzione di sacrificare il loro figlio di cinque anni perché secondo loro era posseduto. A impedire la tragedia è stato un parente della coppia che ha allertato la polizia dopo aver sentito alcune frasi pronunciare dal padre del bimbo.

I fatti risalgono a qualche anno fa: la coppia sarebbe stata arrestata il 21 dicembre del 2023 dalla Guardia Civil, la gendarmeria spagnola. La famiglia, genitori più bambino, si stava imbarcando dalla città di Algeciras, in Spagna, con destinazione Tangeri, in Marocco. Si è scoperto che la famiglia era partita da casa cinque giorni prima a bordo di un suv acquistato da poco e dopo aver messo in subaffittato l'appartamento in cui vivevano.

Ora il piccolo è sotto la custodia dei nonni materni. Intanto per i genitori, entrambi insegnanti di musica, si era avviato un procedimento penale. Per l'avvocato che difende il padre del bambino l'uomo è innocente: "Non ha mai avuto intenzione di fare del male a suo figlio in alcun modo". L'avvocata che difende la madre invece aggiunge: "La coppia ha convinzioni molto forti ma non appartiene ad alcuna setta" voleva fare "un viaggio a tempo indeterminato in Marocco. C'erano stati due anni prima e si erano divertiti moltissimo, da qui il progetto di lunga data di tornarci".

Giovedì scorso il tribunale di Bordeaux ha condannato la coppia a 18 mesi di carcere per inadempimento degli obblighi legali di genitori. Loro si sono sempre proclamati innocenti. Come riporta il giornale francese Le Monde, i genitori sono una coppia anti-sistema e appassionata di credenze mistiche. Nonostante ciò i giudici non hanno riconosciuto il reato di associazione a delinquere: per questa accusa il pubblico ministero aveva chiesto sei anni di reclusione per il padre e quattro per la madre. Adesso la Procura ha presentato ricorso.