La squadra da basket di un liceo californiano è stata privata del titolo regionale conquistato sul campo dopo che alcuni suoi giocatori hanno lanciato tortillas contro i giocatori avversari in segno di sfregio in quanto quasi tutti di origine sudamericana. L’episodio è avvenuto il mese scorso ma solo mercoledì i funzionari locali, dopo aver esaminato varie testimonianze e vari video e foto della finale, hanno deciso di squalificare la squadra della Coronado High School che dunque ha perso il titolo di campione del campionato di basket regionale della Division 4-A. Il titolo però non è stato riassegnato e dunque quest’anno non si avrà un vincitore.

"Dopo un'approfondita revisione e analisi dell'incidente avvenuto al termine della partita tra la Coronado High School e la Orange Glen High School, il direttore esecutivo della California Interscholastic Federation ribadisce che i comportamenti discriminatori verso un avversario contravviene ai principi educativi dello sport", ha affermato la federazione in un comunicato stampa. Il fatto risale al 19 giugno quando la squadra dell'Orange Glen High School composta prevalentemente da latinos ha perso la partita di campionato contro la Coronado High School. A seguito di accese discussioni sul campo da basket, alcuni dei giocatori della squadra vincente hanno lanciato tortillas contro gli atleti della squadra avversaria. Oltre alla squalifica e alla perdita del titolo, la federazione ha ulteriormente sanzionato la squadra di basket e il suo staff atletico che sono ora tenuti a completare un corso che include una formazione sulla sensibilità razziale e culturale.