Vietnam, temperature record di 44° a causa del cambiamento climatico. Le autorità: “Restate a casa” Si fanno sentire in Vietnam gli effetti dei cambiamenti climatici: registrata una temperatura record di 44,1 gradi centigradi, le autorità invitano i cittadini a rimanere in casa.

Il Vietnam, Paese con una popolazione di quasi 100 milioni di abitanti, è alle prese con un'ondata di caldo record: le temperature hanno raggiunto picchi di 44,1 gradi, superando il precedente valore più elevato di 43,4 gradi risalente al 2019. Entrambe le misurazioni sono state effettuate in una stazione meteorologica nella provincia centro-settentrionale di Thanh Hoa ed entrambe dimostrano quanto il sud-est asiatico sia vulnerabile ai cambiamenti climatici.

"Si tratta di un record preoccupante nel contesto dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale", ha, non a caso, dichiarato il climatologo Nguyen Ngoc Huy di Hanoi. "Credo che si ripeterà molte volte", ha detto, "e conferma che i modelli climatici estremi si stanno dimostrando veri". Ma oltre alle rilevazioni tecnico scientifiche ci sono anche le sensazioni delle persone comuni. L'agricoltore Nguyen Thi Lan, sentito dall'AFP, ha spiegato che le temperature nella città centrale di Danang sono diventate sempre più calde, costringendo i lavoratori a iniziare prima che mai. "Abbiamo dovuto finire prima delle 10 del mattino per evitare il caldo", ha detto.

In tutto il Paese, esperti meteorologici e autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa durante le ore più calde della giornata, mentre ci si sta tentando di organizzare per fronteggiare la probabile siccità. Il Vietnam non è l'unico Paese dell'Asia alle prese con ondate di caldo estreme: il dipartimento meteorologico thailandese ha riportato un record di 44,6 gradi Celsius nella provincia occidentale di Tak, mentre i media del Myanmar hanno affermato che una città orientale ha riportato un massimo decennale di 43,8 gradi.

Gli scienziati affermano che il riscaldamento globale sta esacerbando le condizioni meteorologiche avverse e un recente rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite avverte che "ogni incremento del riscaldamento globale intensificherà i rischi". L'Asia meridionale ha subito un'ondata di caldo per gran parte del mese di aprile e anche i Paesi vicini hanno registrato temperature record.