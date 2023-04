La più grave ondata di caldo della storia dell’Asia sta causando decine di morti in India In India, Cina, ma anche Thailandia e Laos si registrano da giorni temperature superiori a 40 gradi: diverse persone hanno perso la vita a causa dei colpi di calore.

"La peggior ondata di caldo ad aprile della storia dell'Asia". Così il professor Maximiliano Herrera, climatologo e storico del clima, ha definito le temperature eccezionalmente alte che si stanno registrando soprattutto in Cina ed India, dove sono state chiuse decine di scuole e sono stati registrati anche diversi morti.

In Cina, i media locali hanno riferito che temperature record per aprile sono state registrate in molte località, tra cui Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou e altre aree della regione del delta del fiume Yangtze. In India i termometri hanno superato i 40 gradi e livelli di caldo record sono registrati anche in Laos mentre in Thailandia si sono sfiorati i 45 gradi.

In Bangladesh, un Paese in prima linea nella crisi climatica, la colonnina di mercurio ha superato i 40°C nella capitale, Dhaka, sabato, il giorno più caldo degli ultimi 58 anni, causando lo scioglimento dell'asfalto sulle strade. Un funzionario del ministero dell'Ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici ha affermato che se il caldo non concederà una tregua si dichiarerà un'emergenza termica in alcune zone del Paese.

Negli ultimi anni, l'India è diventata particolarmente vulnerabile al caldo estremo e gli esperti temono che il 2023 potrebbe essere anche peggiore. L'ondata di caldo ha colpito gli stati dell'India settentrionale e orientale, e alcuni giorni fa il dipartimento meteorologico ha emesso un'allerta arancione per l'arrivo di una grave ondata di calore in alcune parti di Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh e West Bengal, tutti Stati con un'alta percentuale di lavoratori rurali e operai costretti a lavorare all'aperto anche con livelli termici e di umidità da record.

Le alte temperature registrate in India hanno provocato la chiusura delle scuole in alcuni stati, mentre 13 persone sono morte di caldo e altre otto hanno avuto bisogno di cure mediche a causa di colpi di calore subiti durante un evento di premiazione nello stato del Maharashtra.