“Viaggi in Italia ad alto rischio per Omicron”: gli Usa mettono in quarantena il nostro Paese I CDC statunitensi, i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, hanno inserito l’Italia e altri due paesi – Groenlandia e Mauritius – nella lista delle nazioni a più alto rischio viaggi.

A cura di Davide Falcioni

I CDC statunitensi, ovvero i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, hanno inserito l'Italia e altri due paesi – Groenlandia e Mauritius – nella lista delle nazioni a più alto rischio per i viaggi per la diffusione del virus Sars-Cov-2. Nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi di viaggio legati alla pandemia di Covid-19, i CDC – riporta la Cnn – hanno introdotto l'Italia, la gigantesca Groenlandia e la minuscola isola tropicale dell'Africa orientale di Mauritius alla sua categoria "Livello 4: Covid-19 molto alto": tale decisione viene generalmente presa quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100mila abitanti. Tutte e tre i Paesi sono passati dal livello 3 al 4.

La scorsa settimana, il CDC aveva collocato nella stessa "lista nera" la Francia ed altri sei paesi. Il passaggio dell'Italia al Livello 4 arriva mentre l'Europa continua a fare i conti con un'altra ondata di casi di Covid-19. Il Regno Unito sta affrontando una "ondata di marea" di infezioni dalla nuova variante del coronavirus Omicron, ha avvertito il Governo, registrando tassi di trasmissione rapidi a Londra e in tutto il paese. Anche la Germania è alle prese con la sua quarta ondata di pandemia e con un forte aumento dei decessi, anche se i contagi sono finalmente in calo dopo le restrizioni introdotte nei giorni scorsi. Sebbene l'Europa sia duramente colpita, non è l'unica regione con destinazioni turistiche popolari al livello 4. Al contrario, in questo elenco ad oggi figurano oltre ottanta nazioni del mondo, numero che potrebbe anche aumentare a causa della diffusione della variante Omicron.