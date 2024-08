Vento spazza via castello gonfiabile coi bimbi durante la partita, piccolo di 5 anni muore in Usa

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una serata di gioco e allegria all’aperto in pochi attimi si è trasformata in tragedia nel Maryland, in Usa, quando un castello gonfiabile è stato letteralmente spazzato via dal vento con i piccoli all’interno, causando la morte di un bambino di soli 5 anni. Il dramma si è consumato davanti agli occhi dei genitori del piccolo a Waldorf, cittadina sulla costa est statunitense a sud di Washington.

L’incidente mortale venerdì sera al Regency Furniture Stadium, lo stadio dove era in programma una partita di Baseball della squadra locale. Come hanno spiegato i funzionari della contea di Charles, attorno al campo da gioco erano stati allestiti dei gonfiabili per i bimbi in attesa dell’evento ma proprio poco prima dell’inizio della partita un vento improvviso ha scatenato una tragedia.

Erno circa la 21.20 ora locale quando una raffica di vento forte ha letteralmente spazzato via il castello gonfiabile sul quale in quel momento vi erano diversi minori. La struttura è volata in aria per circa 5-6 metri sbalzando i piccoli prima di ricascare al suolo nell’area adiacente al campo da gioco. La maggior parte dei piccoli fortunatamente è riuscita a cavarsela solo con qualche graffio ma due hanno impattato violentemente a terra tra cui il piccolo di 5 anni che è morto poco dopo.

Immediatamente soccorsi dai servizi medici presenti sul posto e poi dai paramedici, il bambino di 5 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma ogni sforzo si è rivelato vano. Portato in elicottero al Children's National Hospital di Washington, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e ne hanno dichiarato il decesso poco dopo. Il secondo bambino, invece, è stato trasportato in elicottero in un ospedale vicino dove è stato ricoverato ma è fuori pericolo.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale che ora è in lutto. La stessa squadra ha annullato la partita di baseball e sta offrendo consulenza e supporto alle famiglie, ai giocatori e ai tifosi che erano presenti alla partita di venerdì.