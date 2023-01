Va in ospedale col mal di schiena, ma ha un tumore: muore tre settimane dopo a 19 anni Carl Scott, 19enne ginelse, aveva scoperto di avere un sarcoma, un raro tumore ai tessuti molli che si era ormai diffuso in diverse parti del corpo: è morto in appena tre settimane.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva solo 19 anni Carl Scott, morto solo poche settimane dopo essere andato dal suo medico di famiglia con mal di schiena: l'adolescente britannico ha scoperto di soffrire di una forma aggressiva di cancro, diffusasi in "ogni parte del suo corpo" tranne che nel cervello. Ad appena tre settimane di distanza dalla straziante diagnosi, il giovane è morto in un ospedale di Stoke.

Sua madre Claire Abraham ha voluto raccontare il suo dramma a Chronicle Live: "Carl è andato in ospedale per problemi alla schiena: sentirsi dire che aveva un tumore è stato un grande shock. Era davvero sconvolto, non ha avuto il tempo di elaborarlo, davvero. Gli ha spezzando il cuore".

"È successo tutto così in fretta e non ho avuto il tempo di capire. Mi sento ancora stordita, non sembra reale. Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili" racconta la donna.

Claire ricorda suo figlio: "Era un bel personaggio, ti faceva ridere tutto il tempo. Era amorevole e premuroso. Gli piaceva stare all'aria aperta, in giro con i suoi amici. Era sempre a giocare con il suo migliore amico Dean".

E aggiunge: "Tutto è ancora così sfocato e non abbiamo avuto il tempo di assorbire molto. Non avevo mai sentito parlare di sarcoma prima di allora. Sono tornata a casa e l'ho cercato su Google e ho capito quanto fosse grave. Ero assolutamente devastata". "Mio figlio ha parecchi amici che sono andati in ospedale e le infermiere dell'ospedale Freeman sono state fantastiche. Volevo essere lì con lui, quindi ho dormito in ospedale. Gli ho tenuto la mano ed è morto" dice, straziata, Claire.

La madre di Carl ricorda il periodo di Natale senza il figlio: "È stato davvero difficile senza di lui. Il suo migliore amico di solito veniva la mattina di Natale e io gli facevo una foto. Lui ora parla sempre di Carl e dice ‘Lui è in cielo' e ‘Carl è in paradiso'".