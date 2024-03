Va all’estero per godersi la pensione, uccisa dal vicino perché aveva chiesto in prestito dello Scotch “Il bisogno di attaccare gli altri fa parte della sua vita da anni” ha dichiarato l’avvocato dell’assassino, un 42enne ora condannato da un tribunale francese a 30 anni di reclusione per l’omicidio della 67enne britannica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Strangolata e uccisa dal vicino di casa in quello che credeva il villaggio dei suoi sogni solo perché gli aveva chiesto in prestito dello Scotch. È la terribile storia di una 67enne britannica, Susan Higginbotham, che si era trasferita nel sud della Francia dove pensava di godersi la pensione in un piccolo villaggio di appena 150 abitanti. A ucciderla il suo vicino, il 42enne Hichame Bahloul, ora condannato a 30 anni di prigione nonostante siano stati accertati problemi di salute mentale.

I fatti risalgono a tre anni fa quando la donna venne trovata morta nella sua casa di Esclottes da un'amica che era andata a trovarla. Poche ore dopo venne arrestato il vicino ora condannato. Secondo quanto emerso dal processo davanti alla corte d'assise del dipartimento di Lot-et-Garonne, a scatenare la furia omicida dell'uomo il fatto che la 67enne gli avesse chiesto del nastro adesivo.

Quella semplice richiesta aveva fato scattare qualcosa nella testa dell'uomo che aveva già aggredito altre persone e aveva trascorso quasi metà della sua vita in cure psichiatriche ma era tornato a vivere con i suoi genitori nello stesso villaggio della vittima. "Con la scusa del nastro sono andato a casa sua con la mia corda e l'ho strangolata", ha confessato l'uomo.

Dopo aver strangolato la vittima, il 42enne si è accanito su di lei, prendendola a pugni e calci al volto e in petto. La signora Higginbotham è stata ritrovata senza vita da una conoscente che era andata a controllare la mattina del 14 settembre 2021.

Durante il processo, Bahloul ha detto di aver attaccato la donna britannica perché era irritato dal fatto che lei gli avesse chiesto ripetutamente il nastro adesivo. Secondo l'accusa, lui l'ha strangolata con le mani poi è andato a casa sua a prendere una corda ed è ritornato per accertarsi che la donna fosse morta. Alcune perizie sostengono che Bahloul non era felice di essere tornato con la sua famiglia e avrebbe ucciso la vicina come mezzo per sfuggire alla sua vita in casa.

“Ho un cliente che si sente sicuro in prigione e vuole restarci ", ha detto il suo avvocato chiedendo il massimo della pena e aggiungendo che è la prima volta nei suoi 27 anni di carriera che vede un caso del genere. “Il bisogno di attaccare gli altri fa parte della sua vita da anni. Ha aggredito molte persone durante i suoi vari ricoveri, pazienti e personale infermieristico. Ne ha tratto piacere", ha detto il suo avvocato, rivelando che l'uomo gli ha detto: “Se mi lasciate uscire, lo farò di nuovo”.