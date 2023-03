USA, papà uccide un uomo con le corna di un alce: credeva volesse violentare sua figlia Un uomo è entrato in una stazione del polizia dello stato del Minnesota, negli USA, e ha confessato agli agenti di aver prima picchiato un uomo colpendolo 15/20 volte con una pala, poi di averlo ucciso utilizzando le corna di un alce.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo è entrato in una stazione del polizia dello stato del Minnesota, negli USA, e ha confessato agli agenti di aver prima picchiato un uomo colpendolo 15/20 volte con una pala, poi di averlo ucciso utilizzando le corna di un alce. Il sospettato, Levi Axtell, 27 anni, è stato arrestato venerdì con l' accusa di omicidio di secondo grado per la morte del 77enne Lawrence V. Scully, anziano condannato per aver molestato una bambina di 6 anni nel 1979. Stando a quanto emerso Axtell sospettava che Scully volesse abusare di sua figlia., che frequentava ancora l'asilo.

L'omicidio è stato commesso l'8 marzo: un uomo ha chiamato il 911 raccontando di aver visto un'auto sospetta entrare nel vialetto di casa dell'anziano e di aver udito pochi minuti dopo delle urla dall'interno dell'abitazione. Poco dopo effettivamente un uomo, coi vestiti completamente coperti di sangue, si è recato nel vicino commissariato di polizia: lì ha confessato di aver appena ucciso il 77enne, convinto che volesse stuprare sua figlia.

In realtà, sebbene in passato Lawrence V. Scully abbia commesso dei reati sessuali, le indagini condotte dopo alcune segnalazioni a suo carico non avevano portato a nulla di concreto. Si sarebbe trattato solo di sospetti, dunque, purtroppo sufficienti a causare un drammatico epilogo. Axtell è stato chiamato in giudizio venerdì scorso ed è attualmente detenuto nella prigione della contea di Cook con una cauzione di 1 milione di dollari nonostante le obiezioni del suo avvocato, Dennis Shaw.