USA, il presidente Joe Biden verso l’impeachment. La Casa Bianca: “Estremismo politico” Lo speaker della Camera Usa McCarthy avvia l’indagine per l’impeachment di Biden. Si tratta del primo passo del processo in cui vengono raccolte le prove o le accuse nei confronti di un funzionario. Il motivo è da ricercare nelle accuse mosse nei confronti del figlio Hunter.

A cura di Biagio Chiariello

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, è pronta ad aprire un'indagine di impeachment contro il presidente americano Joe Biden. Lo ha annunciato lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. "Non prendo questa decisione alla leggera. Questi fatti dovrebbero preoccupare tutti gli americani", ha dichiarato.

Il motivo riguarda le accuse di corruzione e concussione rivolte a Biden in relazione al figlio Hunter. Si tratta di una storia complessa che riguarda gli affari con soggetti stranieri che la compagnia fondata nel 2009 da Hunter Biden, Archer e Christopher Heinz hanno fondato quando l’attuale inquilino della Casa Bianca era vicepresidente. Nello specifico Biden viene: accusato di aver ricevuto soldi da entità straniere, Cina e Ucraina in testa.

Washington ha condannato la decisione di aprire una procedura di impeachment contro Biden definendola "politica estremista nella sua forma peggiore". "I Repubblicani della Camera hanno indagato sul presidente per 9 mesi e non hanno trovato alcuna prova di illeciti", ha sottolineato Ian Sams, uno dei portavoce della Casa Bianca.

In una dichiarazione ai giornalisti, McCarthy ha affermato che i repubblicani della Camera "hanno scoperto accuse serie e credibili sulla condotta del presidente Biden. Nel loro insieme, queste accuse dipingono il quadro di una cultura della corruzione". In realtà i media USA evidenziano come la decisione di McCarthy nascerebbe anche dall'ultimatum lanciato dalla corrente di destra, guidata dal rappresentante della Florida e trumpiano Matt Gaetz, di votare il suo siluramento proprio dal ruolo di speaker se non avesse avviato la procedure di impeachment.

A condurre l‘inchiesta, che ha l'obiettivo di raccogliere le prove per un'eventuale messa in stato d'accusa del presidente USA, è stato indicato il presidente della commissione di vigilanza della Camera James Comer, quello della commissione giudiziaria Jim Jordan e il presidente della commissione Modi e mezzi Jason Smith.