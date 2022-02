USA, il fucile d’assalto usato nelle stragi ora disponibile anche per bambini Il fucile è stato chiamato JR-15, imita il “fratello” maggiore AR-15, ed è stato commercializzato con lo slogan: “Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”.

A cura di Davide Falcioni

Negli Stati Uniti, Paese in cui si susseguono a ritmo pressoché quotidiano le stragi causate dall'utilizzo disinvolto di armi da fuoco, un produttore dell'Illinois ha presentato un fucile che imita l'AR-15 ma che è destinato all'utilizzo specifico per bambini. L'arma è stata chiamata JR-15 ed è stata commercializzata con lo slogan "Funziona proprio come il fucile di mamma e papà". Il fucile d'assalto, il cui nome sta per Junior-15, è il 20 per cento più piccolo di un normale AR-15 e pesa meno di un chilo, ma il suo produttore, Wee1 Tactical, garantisce che l'arma ha la stessa potenza mortale della sua versione a grandezza naturale e destinata agli adulti. Insomma, se avete pensato che si tratta di un fucile giocattolo siete completamente fuor strada: è un'arma vera e propria, perfettamente funzionante e in grado di uccidere.

Affinché non venga confuso con il "fratello maggiore" il fucile, che è destinato a dei ragazzini, è stato decorato con teschio e tibie incrociate e con un ciuccio, nelle versioni per maschietti e femminucce. "È un'arma che permetta agli adulti di avvicinare i bambini allo sport del tiro in tutta sicurezza", ha spiegato la società WEE1 Tactical. Fornito con caricatori da 5 o 10 colpi, il JR-15 viene venduto al prezzo di 389 dollari, ed è quindi economicamente molto accessibile. Le previsioni di vendita del produttore sono ottimistiche, ma i sostenitori del controllo delle armi hanno reagito con orrore alla presentazione del piccolo fucile per bambini, specialmente dato il recente picco di stragi e violenze nelle scuole. La versione per adulti del JR-15, il fucile d'assalto semiautomatico AR-15, è stato impiegato in 11 sparatorie di massa negli Stati Uniti dal 2012. Solo tra agosto e dicembre 2021 sono state 136 le sparatorie nei campus scolastici, ha scritto il gruppo Everytown for Gun Safety.