USA, Hakeem Jeffries succede a Nancy Pelosi: è il primo afroamericano alla guida dei dem al Congresso Hakeem Jeffries è il successore di Nancy Pelosi alla guida dei democratici alla Camera dei Rappresentanti USA: è il primo afroamericano a ricoprire questo incarico a partire da gennaio 2023.

A cura di Ida Artiaco

È Hakeem Jeffries il successore di Nancy Pelosi, che lascia a 82 anni la guida dei democratici alla Camera dei Rappresentanti USA dopo ben due decenni. L'incarico partirà da gennaio 2023.

È il primo afroamericano a ricoprire questo ruolo, eletto per acclamazione. "Pronto a lavorare", è stato il suo commento via Twitter.

"Quando sono stato nominato alla presidenza del caucus, nessuno avrebbe potuto immaginare le sfide che il popolo statunitense avrebbe dovuto affrontare", ha scritto nella lettera di quattro pagine con la quale aveva palesato l'intenzione di candidarsi il 18 novembre scorso.

"La mia missione sarà quella di assicurarmi che ogni singolo membro abbia un posto autentico al tavolo legislativo e la massima opportunità di eccellere. Questa è la mia promessa per voi", ha aggiunto.

Jeffries è originario del Brooklynborough di New York City. Avvocato, classe 1970, dal 2013 è esponente della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York, eletto con oltre il 90% dei voti. Ha raccontato che il suo "spirito di servizio pubblico" l'ha ereditato dai genitori, entrambi dipendenti pubblici. La mamma era un’assistente sociale mentre suo padre lavorava come consulente statale.

Sostenitore della riforma della giustizia penale, ha presentato riforme sull’uso eccessivo della forza da parte della polizia dopo le morti di Eric Garner e George Floyd. Vuole misure per il controllo delle armi e più libertà di scelta per le donne in campo riproduttivo.

Il cambio al comando per i democratici arriva proprio nel momento in cui i repubblicani dovrebbero assumere il controllo della maggioranza della Camera, anche se solo per una manciata di seggi, dopo il risultato delle elezioni di midterm dell'8 novembre.

Oltre a Jeffries, i democratici hanno eletto anche la deputata Katherine Clark (59 anni) del Massachusetts come capogruppo di minoranza, e il deputato Pete Aguilar (43 anni) della California come presidente del caucus. Si tratta di una nuova generazione alla guida del partito, che sostituisce Pelosi e i suoi colleghi tutti ultraottantenni.