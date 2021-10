Usa, genitori no vax muoiono per Covid e lasciano 4 figli: “Avremmo dovuto vaccinarci” Misty e Kevin Mitchem, rispettivamente di 46 e 48 anni, sono morti di Covid a distanza di due settimane a Stafford, in Virginia, Stati Uniti. Lei aveva il diabete, lui nessuna patologia pregressa. Entrambi non avevano voluto farsi vaccinare: “Erano molto diffidenti, avevano letto un sacco di cose su internet”. Lasciano 4 figli.

Sono morti a distanza di 15 giorni per Covid, dopo aver rifiutato il vaccino, lasciando orfani i loro quattro figli, di età compresa tra i 17 e gli 11 anni. Succede a Stafford, in Virginia, Stati Uniti, dove la storia di Misty e Kevin Mitchem, rispettivamente di 46 e 48 anni, ha fatto il giro del Paese. "L'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che mi amava e che si sarebbe fatto vaccinare se ne avesse avuto la possibilità", ha raccontato la mamma di Kevin, Terry, raggiunta dalla stampa locale. L'incubo della famiglia Mitchem è cominciato alla fine dello scorso mese di settembre, quando il virus si è portato via Misty. Era il 23 settembre: poi, dopo due settimane, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, anche Kevin non ce l'ha fatta. Quest'ultimo aveva manifestato, in particolare, una tosse persistente prima che gli venisse diagnosticata l'infezione da Sars-Cov-2. Non aveva nessuna patologia pregressa, la moglie, invece, aveva il diabete. Entrambi non avevano voluto vaccinarsi.

"Abbiamo provato a convincerli a vaccinarsi – ha detto il fratello di Kevin, Mike -. Ma tutti è stato inutile". Kevin è morto l'8 ottobre. Era stato curato a casa, poi trasferito in ospedale. Lui e sua moglie si erano conosciuti al liceo e lasciano quattro figli, Riley, 17 anni, Leah, 14 e i gemelli Taylor and Aiden, 11, più un quinto che lui aveva avuto da un'altra relazione. I quattro ragazzi minorenni vivono al momento con un parente in South Carolina. La loro famiglia ha voluto condividere il dolore per la loro perdita affinché altri che sono indecisi se farsi vaccinare o meno risolvano al più presto i propri dubbi. "Per favore, fatelo – ha detto il papà di Kevin, Don -. Questo virus ti prende a qualsiasi età. Ma portarsi via una madre e un padre è fuori luogo. Mio figlio pensava di non averne bisogno, lui e la moglie erano molto diffidenti, avevano letto un sacco di cose su internet. Per questo una buona parte del nostro dolore è dovuto alla rabbia. Rabbia per coloro che ancora non vogliono farsi vaccinare".