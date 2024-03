USA, forze speciali irrompono in casa di una nonna per cercare un IPhone: risarcita con 3,7 milioni $ I fatti risalgono al 2022. I poliziotti fecero irruzione a casa di una donna di 78 anni alla ricerca di un semplice IPhone rubato (che non venne trovato). L’anziana ha ottenuto un risarcimento di 3,7 milioni di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Una nonna di Denver ha ottenuto un risarcimento di 3,76 milioni di dollari dopo aver subito una perquisizione domiciliare da parte delle forze speciali della polizia, che credevano nella sua abitazione si nascondesse merce rubata. Ruby Johnson, questo il nome dell'anziana, di 78 anni, è stata costretta a lasciare la sua casa e ad attendere nell'auto delle forze dell'ordine indossando solo un accappatoio. Un tribunale ha tuttavia stabilito che il raid delle polizia, effettuato il 4 gennaio 2022, violasse i suoi diritti costituzionali. Alla donna sono quindi stati concessi 1,26 milioni di dollari di risarcimento danni e 2,5 milioni di dollari di danni punitivi.

Eppure la polizia era effettivamente sulle tracce di una banda di ladri che alcuni giorni prima avevano rubato un camion in un parcheggio di un hotel di Denver. Il proprietario del veicolo, che alloggiava in albergo, aveva detto alle forze dell'ordine che il mezzo conteneva sei armi da fuoco, tra cui un fucile tattico in stile militare, due droni, 4.000 dollari in contanti e un vecchio iPhone 11, che era stato localizzato – tramite l'app Find My iPhone – nei pressi della residenza della signora Johnson.

Un detective di Denver ha utilizzato il localizzatore per ottenere un mandato di perquisizione, che è stato approvato dall'ufficio del procuratore distrettuale della città. Vestiti con l'equipaggiamento proprio delle forze speciali Swat, e armati fino ai denti, gli agenti hanno eseguito il mandato di perquisizione a casa dell'anziana donna senza però trovare assolutamente nulla, ma distruggendo diversi mobili e oggetti all'interno dell'abitazione.

L'American Civil Liberties Union del Colorado, che ha intentato la causa per conto della signora Johnson, ha definito il risarcimento di 3,7 milioni di dollari "un piccolo passo verso la giustizia". La signora Johnson "e la sua casa" portano ancora "ferite da quel giorno che non si sono rimarginate", ha detto l'ACLU, aggiungendo che la nonna si era dovuta trasferire e aveva avuto problemi di salute a causa della traumatica incursione della polizia.

Tim Macdonald, legale della signora Johnson, ha spiegato che il suo "è un caso critico ai sensi della Costituzione del nostro Stato, che per la prima volta afferma che la polizia può essere ritenuta responsabile per l'invasione della casa di qualcuno senza una causa plausibile".