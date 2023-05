Usa 2024, sondaggio Wp-Abc: Trump batte Biden, “è mentalmente più lucido” Secondo un sondaggio Washington Post-Abc News l’ex presidente statunitense sarebbe in netto vantaggio: gli elettori lo riterrebbero mentalmente molto più lucido e fisicamente più pronto.

A cura di Davide Falcioni

Sono decisamente poco incoraggianti i segnali che arrivano al presidente statunitense Joe Biden in vista delle elezioni del 2024. A circa un anno e mezzo dal voto, infatti, il capo della Casa Bianca si trova a rincorrere il suo sfidante Donald Trump, ex presidente USA e attualmente alle prese con seri guai giudiziari.

È quanto emerge dal sondaggio Washington Post-Abc News secondo cui l'ex presidente non solo viene considerato più in salute di Biden, ma anche quello che ha gestito meglio l'economia americana. Come spiega Abc "al di là dell'età anagrafica, Trump supera di gran lunga Biden nell'essere visto come dotato dell'acutezza mentale e della salute fisica necessarie per servire efficacemente come presidente, con ampi dubbi su Biden su entrambi i fronti".

Inoltre Trump registra il doppio dei consensi di tutti gli altri candidati del Partito repubblicano, incluso il governatore della Florida Ron DeSantis.

E ciò malgrado il tycoon si trovi a dover affrontare incriminazioni e inchieste per una serie di accuse tra cui l'aver tentato di alterare il risultato delle presidenziali del 2020. A due settimane dall'annuncio della ricandidatura, per Biden le notizie sono tutt'altro che positive. L'indice di approvazione per il suo operato è crollato al 36 per cento, mentre a febbraio era al 42. Il 56 per cento di americani boccia la sua presidenza, e di questi il 47 lo fa "con forza".

Ma ad allarmare di più Biden dovrebbe essere il dato degli under 30, ovvero quella fascia di popolazione risultata decisiva nella sua affermazione tre anni fa: solo il 26 per cento dei "giovani americani" lo promuove. Questa fetta di elettorato, suddivisa per categorie, equivale al 42 per cento tra gli elettori "non bianchi", il 41 tra coloro che si dichiarano residenti nelle città e il 46 di coloro che non hanno un'appartenenza religiosa.