USA 2024, Kamala Harris sotto attacco nell'intervista a Fox News: "Deve lasciarmi finire di parlare" Scontro aperto tra Kamala Harris e Bret Baier, giornalista veterano di Fox News, rete televisiva vicina a Donald Trump, a cui ieri ha rilasciato una intervista di 30 minuti: "Posso finire, per favore? La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Joe Biden".

A cura di Ida Artiaco

Kamala Harris nella bocca del leone. La candidata democratica alla Casa Bianca ha rilasciato ieri una lunga intervista a Bret Baier, giornalista veterano di Fox News, rete televisiva vicina a Donald Trump, in cui ha cercato, senza troppi giri di parole, di fare colpo sugli elettori repubblicani.

L'attuale vicepresidente si è scontrata animatamente con Baier ieri sera. I due hanno discusso e si sono interrotti più volte a vicenda. "Posso finire, per favore? Deve lasciarmi finire", ha detto Harris all'inizio dell'intervista, usando una tecnica che ha impiegato contro i suoi rivali in udienze e dibattiti del Congresso già in passato. Dopo che Trump si è rifiutato di partecipare ad un secondo dibattito televisivo, la candidata democratica alle presidenziali del 5 novembre ha utilizzato i 30 minuti con Baier per farsi vedere e portare dalla sua gli elettori ancora indecisi.

Alla fine, mercoledì, sia Harris che Fox News hanno probabilmente ottenuto ciò che volevano. La vicepresidente è apparsa combattiva dopo aver osato entrare nella tana dei media conservatori, lanciando – come ha scritto la CNN – l'allarme su un secondo eventuale mandato di Trump. Baier ha a sua volta incalzato Harris su questioni importanti per il pubblico conservatore, tra cui le tragedie delle giovani donne americane assassinate da migranti clandestini, e il suo precedente sostegno all'utilizzo dei soldi dei contribuenti per finanziare l'assistenza di genere per i detenuti transgender.

"La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Joe Biden", ha detto Harris, che domenica prossima spegnerà 60 candeline. "Come ogni nuovo presidente che entra in carica, porterò le mie esperienze di vita e le mie esperienze professionali con idee fresche e nuove". Ha poi aggiunto: "Rappresento una nuova generazione di leader". Alla richiesta di chiarire la sua affermazione di voler "voltare pagina", nonostante i democratici siano attualmente alla Casa Bianca, Harris ha detto che si candida per "voltare pagina rispetto all'ultimo decennio in cui siamo stati oppressi dal tipo di retorica di Donald Trump". Sull'ex tycoon Harris ha dichiarato che "la gente è stufa di qualcuno che si professa un leader e che passa tutto il tempo a sminuire e a fare rimostranze personali". Ha aggiunto: "Non è stabile".