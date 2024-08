USA 2024, Biden alla convention dem: “Sarò il miglior volontario che Kamala Harris abbia mai avuto”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una standing ovation di cinque minuti e un canto – "We love Joe – ripetuto per centinaia di volte, come un mantra. Così il pubblico ha accolto a Chicago il presidente Biden in occasione della convention democratica. Il capo della Casa Bianca ha faticato a prendere la parola, dicendo di "amare tutti gli americani". È stata sua figlia Ashley a presentarlo, in un'ulteriore dimostrazione di supporto familiare per il simbolico momento del passaggio della torcia alla vicepresidente Kamala Harris. "Sarò il miglior volontario che Kamala e Tim abbiano mai avuto", ha detto Biden stringendo in un abbraccio affettuoso la sua vice salita sul palco al termine del suo intervento.

Nel suo lungo intervento Biden ha ribadito più volte il suo "amore" per gli USA e per gli americani, presentando la campagna per l'Election Day di novembre come una "battaglia per l'anima" del Paese. Con lucidità e brillantezza, proprio quelle doti che sembravano essere mancate negli ultimi mesi, il titolare della Casa Bianca ha ripercorso i momenti principali del suo percorso politico e della sua presidenza. Joe Biden non ha risparmiato dure critiche e attacchi – in una vera e propria resa dei conti – nei confronti del rivale Donald Trump, definendolo un "perdente" e un "criminale".

Biden, in particolare, si è soffermato sulle condizioni con cui è iniziata la sua presidenza dopo l'insurrezione del 6 gennaio 2021. "Ho alzato la mano destra e ho giurato a voi e a Dio di preservare, proteggere e difendere la Costituzione e di eseguire fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti", ha detto Biden ricordando il suo tumultuoso insediamento quattro anni fa. "Davanti a me c'era una città circondata dalla Guardia Nazionale. Dietro di me, il Campidoglio, solo due settimane prima, era stato invaso da una folla violenta. Quello che sapevo allora, dal profondo del mio cuore, lo so ora: in America non c'è posto per la violenza politica. Nessuno".

E ancora: "Non si può dire di amare il proprio Paese solo quando si vince", ha sottolineato Biden. In un bilancio sulle realizzazioni infrastrutturali della sua amministrazione, ha preso di mira direttamente l'ex presidente Trump". "Gente, come possiamo avere l'economia più forte del mondo senza le migliori infrastrutture del mondo? Donald Trump ha promesso la settimana delle infrastrutture ogni settimana dopo quattro anni, e non ha mai costruito un bel niente", ha detto Biden.

Il capo della Casa Bianca ha quindi ricordato le sfide principali del suo mandato, dalla pandemia alle minacce alla democrazia. "Credevo allora e adesso che il progresso era ed è possibile ed è raggiungibile. I nostri migliori giorni sono di fronte a noi. Quell'inverno è passato e sono qui in questa notte di agosto a sperare che la democrazia prevalga, e deve essere preservata. Siamo ad un punto di svolta, uno di quei momenti della storia in cui la decisione che prenderemo oggi varrà per il futuro dei nostri figli e dobbiamo votare per il futuro dell'America".