Usa, 14 tornado in un giorno devastano il Kansas: strade bloccate e almeno 20.000 case danneggiate

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella serata di venerdì 29 aprile una serie di tornado ha attraversato il cuore degli Usa, transitando sul Kansas e devastando in particolare la città di Wichita. Le immagini diffuse sui social network e riprese dai droni sono impressionanti: Wichita, collocata nel sud dello Stato a meno di cento chilometri dal confine con l'Oklahoma dovrà fare i conti con i danni indenti su un centinaio di edifici. Almeno 12 persone sono rimaste ferite. Molte auto sono state danneggiate o spazzate via mentre diversi alberi sono stati sradicati dal vento e dalla grandine.

In tutto il Kansas almeno 20.000 abitazioni sono state devastate dalla serie di tornado che ha privato della corrente elettrica migliaia di strutture pubbliche e privata. Sono stati ben 14 i tornado che nella giornata di venerdì hanno colpito il Kansas. Un altro è stato invece segnalato poco più a nord, in Nebraska. Qui è stato rinviato a oggi, domenica 1 maggio, il comizio di Donald Trump previsto a Greenwood. L'ex presidente avrebbe dovuto lanciare la candidatura a governatore del repubblicano Charles Herbster. A innescare questi fenomeni metereologici così violenti, la depressione centrata nel settore più occidentale del Midwest. Un esteso fronte temporalesco è ora in azione su Missouri, Iowa e Arkansas.

Per i soccorritori, la cosa più difficile è liberare le strade. Lo ha reso noto Jennifer McCausland, sindaco di Andover. Nella cittadina a 14 miglia a est di Wichita molte persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. I vigili del fuoco si stanno occupando di fornire assistenza ai superstiti e recuperare coloro che sono rimasti invece sotto le macerie. Tutta la catena dei soccorsi però è resa più difficile dalla situazione attuale delle strade, devastate e spesso bloccate da carcasse di auto o alberi sradicati.