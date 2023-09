Video di

Un fiume di vino inonda le strade: cosa è successo in Portogallo Una vera e propria inondazione quella a cui i residenti di São Lourenco do Bairro, nel nord ovest del Paese, hanno assistito inermi nella giornata di ieri, 10 settembre.

A cura di Biagio Chiariello

Inizialmente potrebbero sempre immagini di un'alluvione, ma basta fare un po' più di attenzione per capire che il colore del liquido che ha invaso le strade di São Lourenco do Bairro, in Portogallo, è rosso.

Si tratta infatti di vino.

La rottura di due serbatoi presso la distilleria Levira ha causato una vera e propria inondazione nel villaggio della municipalità of Anadia, nel nord-ovest del Paese lusitano. 2.2 milioni di litri di vino rosso si sono così riversati per le strade, come si vede nel video circolato da ieri, 10 settembre, sui social.

La gente del posto, sconcertata, ha assistito alla fuoriuscita, quasi sufficiente a riempire una piscina olimpionica.

L'azienda, nota soprattutto per la produzione di distillati, ha già rivendicato la responsabilità per i danni causati ai residenti, mentre il comune ha dichiarato che l'immediato intervento dei vigili del fuoco locali ha impedito al vino di raggiungere il fiume vicino, il Certima, che avrebbe causato un disastro ambientale. La piena è così finita senza danni in un campo, riferiscono i media locali.

Sebbene il fiume di vino avrebbe potuto causare seri danni all'ambiente, gli esperti hanno affermato che bere un’ampia varietà di vino rosso con moderazione aiuta a migliorare l’equilibrio intestinale e il benessere mentale. Parola dell’epidemiologo britannico Tim Spector. Merito del ruolo antiossidante svolto dai polifenoli.

Secondo quanto riportato sulla ricerca da The Drinks Business, si tratta di un gruppo di composti presenti in natura nelle piante (soprattutto nell’uva da vino) e apportano una serie di benefici per la salute, grazie alle loro caratteristiche antiossidanti e antinfiammatorie.

Tra le diverse tipologie di vino, i polifenoli sono presenti in particolare in quello rosso.