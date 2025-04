video suggerito

Un bambino ha danneggiato un dipinto di Rothko da 50 milioni di euro in un museo olandese L'opera presenta ora "piccoli graffi visibili sullo strato di pittura non verniciata nella parte inferiore", ha confermato il Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam.

A cura di Davide Falcioni

L'incubo di tutti i genitori che si recano in un museo ricolmo di opere inestimabili con i loro figli si è materializzato nei Paesi Bassi. È successo al Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, dove un bambino ha messo a rischio una preziosa opera dell’artista americano Mark Rothko. Secondo quanto riportato dalla BBC, il piccolo ha danneggiato il dipinto "Grigio, arancione su marrone, n. 8", stimato in circa 50 milioni di euro, durante una visita al deposito del museo, uno spazio accessibile al pubblico che ospita una selezione di opere della collezione.

Il danno si sarebbe verificato in un "momento di disattenzione", ha spiegato un portavoce dell’istituzione all’agenzia olandese Algemeen Dagblad. L’opera presenta ora "piccoli graffi visibili sullo strato di pittura non verniciata nella parte inferiore", ha confermato il museo. Attualmente, il Boijmans Van Beuningen è in consultazione con esperti di conservazione nei Paesi Bassi e all’estero per definire le modalità di intervento. "Stiamo valutando i prossimi passi per il trattamento del dipinto", ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che si prevede una futura riallestimento dell’opera.

Restaurare un lavoro di Rothko non è un’impresa semplice. Come spiega Jonny Helm, responsabile marketing del servizio di restauro d’arte Plowden & Smith, "la miscela di pigmenti, resine e colle utilizzata dall’artista è piuttosto complessa". Helm ha anche sottolineato la "sfortuna terribile" che sembra perseguitare le opere del pittore americano.

Non è infatti la prima volta che un’opera di Rothko viene danneggiata. Nel 2012, "Black on Maroon" fu oggetto di un atto vandalico alla Tate Modern di Londra: l’autore, Wlodzimierz Umaniec, fu condannato a due anni di carcere. Il restauro costò circa 235mila euro e richiese 18 mesi di lavoro.