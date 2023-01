UK, la pillola “bruciagrassi” DNP inserita nella lista dei veleni: ha ucciso 33 persone Dal prossimo primo ottobre il DNP – o 2.4 Dinitrophenol – sostanza commercializzata come pillola dimagrante, dovrà essere classificata come “veleno” in UK. In Italia è vietato il consumo umano già da 8 anni.

A cura di Davide Falcioni

A partire dal primo ottobre del 2023 il DNP – o 2.4 Dinitrophenol – sostanza commercializzata come pillola dimagrante, dovrà essere classificata come "veleno" in UK. A stabilirlo nei giorni scorso il governo del Regno Unito a seguito della morte di 33 persone abbinata al nitrocomposto derivato del fenolo, venduto prevalentemente online e pubblicizzato come un prodotto "bruciagrassi" che aiuterebbe le persone a perdere peso.

In realtà il suo impiego prevalente è come conservante per legno, come ingrediente degli esplosivi, insetticida ed erbicida. L'inserimento del DNP nell'elenco delle sostanze velenose si deve soprattutto a Doug Shipey, padre di Bethany, una ragazza di Worcester morta nel 2017 dopo aver assunto compresse contenenti la sostanza chimica.

I 33 decessi causati dal 2.4 Dinitrophenol rappresentano, secondo il signor Shipey, un "fallimento collettivo del governo britannico". La legge per regolamentare il DNP è stata emanata lunedì scorso ed entrerà in vigore il primo ottobre 2023, ha affermato il ministro della sicurezza Tom Tugendhat.

Che cosa è il DNP

Il DNP è una sostanza altamente tossica e non destinata al consumo umano. Prodotto chimico industriale, viene spacciato come sostanza bruciagrassi. Gli utenti che la assumono sperimentano un aumento del metabolismo, che porta alla perdita di peso, ma anche poche compresse possono rivelarsi fatali. I sintomi di avvelenamento acuto includono nausea, vomito, irrequietezza, pelle arrossata, sudorazione, vertigini, mal di testa, respirazione rapida e battito cardiaco irregolare.

DNP vietato in Italia da 8 anni

Nel 2015 l'Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha inserito il DNP nella lista nera delle molecole illegali. La decisione di adottare questa misura venne presa in seguito all'allerta lanciata dall'Interpol sui pericoli causati dal dinitrofenolo dopo le sospette morti e i ricoveri che negli anni precedenti erano state collegate al medicinale nel Regno Unito e in Francia.