Ucraina, veterano Usa ucciso a Bakhmut: “Mosca attacca da più direzioni per ritardare controffensiva” Aggiornamenti di oggi, mercoledì 17 maggio, sulla guerra in Ucraina: veterano Usa ucciso a Bakhmut. Per ISW “Mosca rafforza le sue posizioni” nella città del Donetsk. Attacchi anche a Nikolayev e Mykolaiv. Funzionario americano alla Cnn: “Attaccano da più direzioni per ritardare la controffensiva ucraina”.

A cura di Ida Artiaco

Occhi ancora puntati su Bakhmut, dove si stanno concentrando le battaglie più violente della guerra in Ucraina. Nelle scorse ore un veterano americano è stato ucciso in un attacco della Russia in Ucraina. Lo riporta la Cnn.

Si tratta di Nicholas Maime, un soldato in pensione delle forze speciali dell'esercito americano che aveva servito per oltre 20 anni. L'ex militare si trovava in un edificio proprio nella città del Donetsk, che è stato colpito dal fuoco dell'artiglieria di Mosca, ha confermato il tenente colonnello in pensione Perry Blackburn, dopo che la notizia della morte dell'americano era stata data già ieri dal leader dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

ISW: "Russia probabilmente rafforza sforzi a Bakhmut"

Tuttavia, secondo gli esperti del think tank americano Institute for the Study of War (ISW), le truppe russe starebbero rafforzando i loro sforzi offensivi nell'area di Bakhmut, nonostante le operazioni di contrattacco ucraino dei giorni scorsi.

Il think tank statunitense fa riferimento nel corso del suo ultimo aggiornamento sugli sviluppi della guerra alle parole del leader dei separatisti filorussi a Donetsk, Denis Pushilin, che ieri ha detto che le forze russe hanno "rafforzato le loro posizione nell'area di Bakhmut per stabilizzare la situazione".

Anche un importante blogger militare russo ha sostenuto che quattro battaglioni russi si sono schierati a Bakhmut. Negli ultimi giorni, a sentire la vice ministro della Difesa ucraina Hanna Malyar, le truppe di Kiev hanno riconquistato circa 20 chilometri quadrati alla periferia settentrionale e meridionale della città. Il giorno prima sempre Malyar aveva riferito che le forze russe stavano schierando ulteriori forze aviotrasportate per difendere i fianchi di Bakhmut e che erano "in qualche modo" avanzate, spostando unità di "paracadutisti professionisti" nella martoriata città.

Bombe russe su Nikolayev e Mykolaiv

Ma attacchi russi si sono verificati anche altrove. Ieri a Mykolaiv una donna è rimasta ferita dopo un bombardamento, ha riferito il governatore regionale Vitaly Kim. Il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, ha dichiarato tramite il suo canale Telegram ufficiale che sono stati segnalati diversi incendi in città a seguito dell'ultimo attacco russo.

Inoltre, un impianto industriale nella città di Nikolayev, nell'Ucraina meridionale, è stato danneggiato durante la notte in seguito ad un attacco russo. "È stato colpito un impianto industriale", ha scritto il capo dell'amministrazione militare regionale, Vitaly Kim su Telegram. In precedenza, nella regione era scattato un allarme aereo ed erano state segnalate esplosioni in città.

Usa: "Mosca attacca da più direzioni per ritardare la controffensiva ucraina"

Secondo un funzionario Usa, che ha parlato con la Cnn, la Russia sta utilizzando più munizioni del solito nel tentativo di confondere le difese aeree ucraine. Le forze di Mosca, spiega la fonte, hanno lanciato attacchi aerei più estesi e da più direzioni contemporaneamente prendendo di mira i centri di comando a Kiev e in altri luoghi strategici.

Questo, secondo il funzionario americano, potrebbe essere un tentativo di costringere l'Ucraina a ritardare la sua tanto attesa controffensiva. Secondo Washington, tuttavia il piano potrebbe trasformarsi in un vantaggio per Kiev visto che la Russia sta utilizzando una riserva già limitata di munizioni ad alta precisione.