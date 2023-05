La controffensiva ucraina punta anche sui droni: addestrati 10mila operatori e 60 compagnie d’attacco Kiev ha annunciato di aver già addestrato oltre 10mila addetti operatori di droni. Intanto proprio un drone è stato interessato nelle scorse ore da un incidente sopra i cieli di Kiev: L’aviazione ucraina ha abbattuto un proprio drone di cui aveva perso il controllo.

La controffensiva ucraina punta anche sui droni. Kiev infatti ha annunciato di aver già preparato e addestrato oltre 10mila addetti operatori di droni per coadiuvare l’assalto delle truppe a terra nell’annunciato attacco ai russi per riconquistare i territori occupati da Mosca. Il piano è stato denominato "Esercito di droni", come ha spiegato il vice premier per l'innovazione e ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov.

"Recentemente, abbiamo terminato la prima parte del progetto di addestramento dei piloti, durante questo periodo sono stati addestrati 10mila piloti” ha detto il ministro ucraino in tv, aggiungendo che il piano “Esercito di droni riguarda lo sviluppo completo del campo dei velivoli senza pilota, sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista della loro applicazione".

Un annuncio che arriva a poche ore dallo schianto di un drone sul Cremlino di cui Mosca accusa proprio a Kiev, oltre agli Usa. Non solo, da giorni Kiev sta compiendo attacchi con droni sia nei territori occupati dopo l’offensiva russa sia in Crimea sia al confine russo. Secondo kiev però potrebbe essere solo un assaggio del piano droni visto che, come ha spiegato lo stesso Fedorov, il programma ha come obiettivo il lancio di 60 compagnie d'attacco di droni e la trasformazione della dottrina sull'uso di questi velivoli sul campo di battaglia.

Drone fuori controllo abbattuto su Kiev

Intanto proprio un drone è stato interessato nelle scorse ore da un incidente sopra i cieli di Kiev. L'aviazione ucraina infatti ha dichiarato di aver abbattuto un proprio drone di cui aveva perso il controllo giovedì sera, dopo che una serie di esplosioni ha scosso la capitale. La scena è stata immortalata in alcuni video in cui si vede la contraerea abbattere il velivolo a bassa quota.

Inizialmente mete si era ipotizzato potesse essere russo ma Kiev poi ha spiegato che era un suo drone. "Verso le 20:00 un dispositivo aereo senza pilota Bayraktar TB2 ha perso il controllo durante un volo di linea nella regione di Kiev… l'obiettivo è stato distrutto!" ha detto l'aeronautica militare, aggiungendo che la causa è un "probabile" malfunzionamento tecnico. Cadendo il velivolo ha causato un incendio al piano terra di un centro commerciale.

Mosca: "Diga a rischio, pericolo per Zaporizhzhia"

Intanto la Russia avverte che la centrale nucleare di Zaporizhzhia rischia di essere allagata con conseguenze per la sicurezza se dovesse cedere la diga di Kakhovka, il cui bacino idrico si è riempito a dismisura. "Il cedimento di questa diga rappresenta una minaccia sia per Energodar che per la centrale nucleare di Zaporozhzhia. Le linee elettriche che portano alle vasche di raffreddamento e gli impianti di pompaggio potrebbero essere allagate. Ciò creerà problemi per l'uso della stazione e rischi per la sicurezza nucleare", ha dichiarato infatti il consigliere dell'amministratore delegato della Rosenergoatom, Renat Karchaa.