Ucraina, una bambina scrive una lettera alla madre morta nei bombardamenti: “Andremo in Paradiso” Galia ha nove anni e ha scritto una lettera alla mamma, morta durante i bombardamenti russi a Borodianka: le scrive che le vuole bene e che le due si rivedranno in paradiso.

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e a creare sofferenze nella popolazione del Paese, stremata da più di un mese di conflitto. In particolare le condizioni psicologiche dei bambini sono sempre più precarie. Tra questi, Galia, una bambina di 9 anni, ha scritto una lettera alla mamma, morta durante i bombardamenti russi a Borodianka, un piccolo centro a nord-ovest di Kiev.

Il testo, la cui foto è stata diffusa sul canale Telegram di Ukraine Now, è scritto su due pagine di diario, a caratteri blu. Inizia con un universale "Mama" e poi una dedica in occasione della festa della donna dell'8 marzo. Quindi la bambina ringrazia la madre per l'infanzia che le ha fatto passare, assicurando che non la dimenticherà mai e che le due si ritroveranno in paradiso.

Questo il testo completo della lettera:

"Mama! Questa lettera è il regalo per te in occasione dell' 8 marzo! Se pensi di non avermi cresciuto ed educato, ti sbagli! Grazie per i migliori 9 anni della mia vita! Grazie mille per la mia infanzia!!! Sei la mamma migliore del mondo! Non ti dimenticherò mai! Ti auguro la felicità nel Paradiso! Auguro che tu vada in Paradiso! Ci vediamo in Paradiso! Farò del mio meglio per essere una brava persona e andare anch'io in Paradiso! Ti bacio! Galia!".

La città di Borodianka è stata una delle più colpite dalla guerra. Solo pochi giorni fa il sindaco aveva denunciato la presenza di circa 200 corpi di civili sotto le macerie dei palazzi colpiti dai bombardamenti russi. Per questo, secondo le autorità di Kiev, i morti potrebbero essere molti di più che a Bucha. Nella cittadina, intanto, è arrivata ieri la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. L'ex ministra tedesca ha detto di aver visto "il volto crudele dell’esercito di Putin". Quindi ha aggiunto di aver notato "la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto l'umanità andare in frantumi".