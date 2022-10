Guerra Ucraina, sfondate le linee russe a Kherson: Putin si prepara a test nucleare, le news di oggi Le ultime notizie di oggi 4 ottobre sulla guerra in ucraina: le forze ucraine hanno sfondato le linee russe a Kherson. Continua la controffensiva di Kiev dopo la liberazione della città di Lyman. Intanto il presidente Putin starebbe preparando un test nucleare ai confini dell’Ucraina.

A cura di Chiara Ammendola

Continua la controffensiva nella regione di Kherson, dove questa mattina le truppe di Kiev hanno sfondato le linee russe. La conferma arriva anche dalle autorità filorusse che ammettono l’avanzata delle forze ucraine nel sud del paese ma anche nel Donbass e nel Lugansk.

Gli ucraini sfondano a Kherson: la conferma della Russia

Il leader filorusso dell’oblast di Kherson, regione annessa alla Russia, Vladimir Saldo, ha confermato che l’esercito di Kiev ha sfondato vicino a Dudchany, una cittadina sul fiume Dnipro, a una trentina di chilometri a est della precedente linea del fronte. Secondo il leader dell’oblast, due battaglioni ucraini stanno cercando di raggiungere la centrale idroelettrica di Kakhovka, a 70 km a est della città capoluogo di Kherson. Stando a quanto si apprende da indiscrezioni provenienti dal fronte le truppe ucraini stanno avanzando a grande velocità grazie a una consistente superiorità numerica.

L’Esercito ucraino aveva tentato all’inizio di settembre una massiccia offensiva frontale contro la porzione della regione di Kherson occupata dalle forze russe, ma dopo alcuni successi parziali era stato respinto, e il fronte era parso stabilizzarsi lungo l’Inhulets. A metà del mese scorso, le forze ucraine avevano improvvisamente lanciato una fulminea offensiva nella parte nord-orientale del Paese, liberando in pochi giorni vaste aree dell’oblasti di Kharkiv.

Guerra Ucraina, perché Kherson è importante per Putin

La controffensiva arriva appena un giorno dopo la liberazione della cittadina di Lyman, importante hub occupato dai russi nell’est del Paese, mentre il presidente ucraino Zelensky parla di "nuovi insediamenti liberati in diverse regioni". Perdere Kherson rappresenterebbe per la Russia la peggiore sconfitta strategica dall’inizio del conflitto: la regione agisce infatti da cuscinetto per la difesa della Crimea, ed è anche essenziale per rifornirla di acqua potabile.

Putin si prepara per un test nucleare

Intanto Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. È quanto si legge sul britannico Times che cita un'informativa inviata dalla Nato agli Stati membri. Si tratta di un rapporto dell'intelligence in cui si avverte di possibili azioni di Mosca fra cui quella di testare il drone sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica. Secondo altre fonti, un treno militare russo della divisione nucleare sarebbe partito in direzione dell'Ucraina: l'unità è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e della manutenzione stando all'analista Konrad Muzyka.