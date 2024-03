Ucraina, raid russi sulle infrastrutture energetiche: rischio blackout a Zaporizhzhia, bombe a Dnipro La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, sarebbe sull’orlo del blackout: in seguito a un attacco missilistico russo nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega il sito con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. Energoatom: “Situazione estremamente pericolosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Durante la notte l'esercito russo ha lanciato il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno. Ad annunciarlo sui social è stato il ministro dell'Energia Herman Galushchenko, come riportano i media di Kiev. "L'obiettivo non è solo danneggiare, ma riprovare come l'anno scorso, a causare un crollo del sistema energetico del Paese. Sono stati colpiti e danneggiati nelle regioni orientali, nord-orientali e centrali gli impianti di produzione di energia, a sistemi di trasmissione e distribuzione. Ci sono blackout in diverse regioni. È stata una notte difficile", ha detto.

Più di 1 milione di cittadini in tutta l'Ucraina sono rimasti senza corrente dopo gli attacchi aerei russi della notte contro le strutture energetiche. I raid hanno colpito circa 700.000 residenti nella regione di Kharkiv, almeno 200.000 ciascuno nelle regioni meridionali di Odessa e sud-orientali di Dnipropetrovsk e 110.000 nella regione di Poltava, secondo Oleksiy Kuleba , vice capo dell'amministrazione presidenziale.

Zelensky: "Dalla Russia più di 60 droni esplosivi e quasi 90 missili"

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato sul suo canale Telegram che la Russia ha effettuato numerosi attacchi contro l'Ucraina, con "più di 60 droni esplosivi e quasi 90 missili", vale a dire una delle offensive più importanti degli ultimi mesi. "Il mondo vede gli obiettivi dei terroristi russi nel modo più chiaro possibile: centrali elettriche e linee di fornitura di energia, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali e persino un filobus". "La Russia è in guerra contro la vita della gente comune", ha aggiunto il presidente ucraino nel suo messaggio, specificando che "la fornitura di elettricità è in fase di ripristino a Kharkiv e nella sua regione". Zelensky è quindi tornato ad auspicare che l'Occidente velocizzi la consegna di armi e aiuti finanziari all'Ucraina.

Centrale nucleare di Zaporizhzhia a rischio blackout

La situazione è particolarmente difficile alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, che sarebbe sull'orlo del blackout: in seguito a un attacco missilistico russo nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega il sito con il sistema energetico unificato dell'Ucraina è stata disconnessa. Energoatom, società per l'energia atomica di Kiev, ha affermato che "una situazione del genere è estremamente pericolosa" e che è concreta la minaccia di un'emergenza. "Se l'ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout", ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom.

Il capo del dipartimento di polizia Ivan Fedorov ha dichiarato che in poche ore l'esercito russo ha sparato quasi 20 missili contro infrastrutture civili a Zaporizhzhia: "Secondo le prime informazioni ci sono un morto e otto feriti. Le infrastrutture sono state distrutte o danneggiate e il traffico presso la diga idroelettrica è stato bloccato". Nel raid sono state colpite dieci case private e più di 35 condomini a più piani.

Bombardata ance la centrale idroelettrica del Dnipro

Oltre a Zaporizhzhia Mosca ha bombardato la centrale idroelettrica del Dnipro e la circolazione sul ponte stradale della diga è stata bloccata: l'ha riferito il consigliere del sindaco di Mariupol Pyotr Andryushchenko, aggiungendo che un missile russo ha colpito un filobus pieno di operai che attraversava la diga, decine di persone sono rimaste ferite.