Ucraina: Maryna, la dottoressa uccisa da un missile mentre porta il nipotino ferito in ospedale Maryna Kalabina, medico anestesista, è rimasta vittima di un bombardamento nell’oblast di Kiev. La notizia è stata confermata dal ministro della Salute Viktor Liashko: “I terroristi russi hanno tolto la vita a un medico”

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oblast di Kiev, un medico, l'anestesista Maryna Kalabina, è rimasto ucciso nei bombardamenti perpetrati dall'esercito russo. La sua auto è stata colpita mentre trasportava d'urgenza il nipotino ferito all'ospedale dal villaggio di Kukhari. La notizia è stata confermata dall'agenzia di stampa nazionale ucraina, Ukrinform, e dal ministro della Salute Viktor Liashko. "Oggi i terroristi russi hanno tolto la vita a un medico – Marina Kalabina. Anestesista presso il Centro medico Scientifico e Pratico di Cardiologia Pediatrica e Cardiochirurgia per Bambini. Un medico di Dio" ha scritto Liashko su Facebook.

"Sono disumani, sono terroristi e di certo non dovrebbero rimanere impuniti! In mattinata ho invitato i medici russi a condannare le azioni di questo tiranno. Stanotte questa dottoressa è morta e le mie parole sono queste: ‘Andate all'inferno, insieme al vostro invasore, insieme al vostro capo! Non te lo perdoneremo!" , ha scritto il Ministro sui social.