Ucraina, la Russia annuncia: “Soledar assediata, sarà nostra entro oggi” Le autorità militari russe sono certe di riuscire ad occupare Soledar, città ucraina nel Donbass, entro la giornata di oggi dopo averla assediata da nord e da sud.

A riferirlo il ministero della Difesa di Mosca spiegando che in città le squadre d'assalto dell'esercito russo stanno continuando a combattere con le truppe ucraine. I militari russi, prosegue il ministero russo, sono riusciti a prendere il controllo del villaggio di Podgorodnoye, nella zona di Soledar, in direzione di Donetsk.

Secondo il bollettino diffuso dalle forze armate russe, quelle ucraine avrebbero perso fino a 80 soldati, un carro armato, tre veicoli corazzati da combattimento e altri due veicoli.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato che la Russia "non ha fretta" a dichiarare la vittoria a Soledar. "Aspettiamo i rapporti ufficiali, ma c'è una dinamica positiva nell'evoluzione", ha dichiarato, come riporta Ria Novosti.

Kiev: "Soledar non è sotto il controllo russo"

Dal canto suo l'esercito ucraino in mattinata aveva smentito le affermazioni del capo dei mercenari della "Wagner" Yevgeny Prigozhin secondo cui la città di Soleadr sarebbe sotto il controllo russo. "I russi dicono che Soledar è sotto il loro controllo, questo non è vero", afferma il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina Serhiy Cherevaty come riporta Ukrainska Pravda. "Sembra che l'ubicazione di Prigozhin non sia vera, e non si trova nelle miniere di Soledar", aggiunge Kiev.

Nato: "Necessario aumentare gli aiuti militari all'Ucraina"

Nel corso di una conferenza stampa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato: "I feroci combattimenti a Bakhmut e Soledar mostrano ancora una volta il coraggio degli ucraini nel difendere la loro patria ma allo stesso tempo evidenziano l'importanza di aumentare l'aiuto militare da parte degli alleati. Saluto con favore dunque i recenti annunci di Usa Francia e Germania sul fatto che forniranno presto carri armati leggeri e veicoli di fanteria".