Ucraina, cosa chiederà oggi Zelensky al Congresso americano Il presidente ucraina Zelensky parlerà oggi in video collegamento al Congresso americano, alle 14.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre è atteso un nuovo round di colloqui tra le parti in conflitto, il presidente ucraino Zelensky parlerà oggi in video conferenza al Congresso americano, alle ore 14. La notizia è stata anticipata nei giorni scorsi dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi insieme al leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer: "Il Congresso resta fermo nel suo impegno a sostenere l'Ucraina mentre affronta la crudele e diabolica aggressione di Putin, ad approvare una legislazione per paralizzare e isolare l'economia russa così come a dare assistenza umanitaria, economica e di sicurezza all'Ucraina", hanno sottolineato Pelosi e Schumer.

Lo scopo di Zelensky è quello di chiedere un aiuto più sostanzioso per l'invasione militare nel suo Paese e una linea più dura contro la Russia: l'obiettivo di Zelensky è ancora una volta cercare di ottenere una no-fly zone e convincere gli Stati Uniti a inviare a Kiev jet da combattimento, due mosse che potrebbero portare rapidamente a un'escalation del conflitto, con il coinvolgimento diretto della Nato. Sulle richieste di Zelensky si registra un'apertura da parte di diversi membri eletti del Congresso Usa: gli eletti americani, sia i democratici sia i repubblicani, hanno lanciato un appello all'inquilino della Casa Bianca, affinché si possa facilitare la consegna dei Mig-29 polacchi all'Ucraina. Fino ad ora però anche se fino ad ora il presidente Biden è apparso irremovibile su questi punti. Dopo l'intervento del presidente ucraino è atteso il discorso del presidente americano, che dovrebbe annunciare lo stanziamento di 800 milioni di dollari in aiuti alla sicurezza per l'Ucraina.

"Immaginate le vostre città bombardate, circondate", ha detto ieri Zelensky ai parlamentari canadesi, chiedendo ancora una volta la chiusura dello spazio aereo. "I russi hanno già ucciso 97 bambini" colpendo "scuole, ospedali, case", ha affermato. E Sempre ieri Zelensky ha accolto a Kiev Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Zelensky ieri ha detto l'Ucraina è pronta a rinunciare all'adesione alla Nato, un'apertura verso le richieste di Mosca, che però ieri non era stata ritenuta sufficiente da Putin.

Leggi anche La donna incinta e ferita nel bombardamento all’ospedale di Mariupol è morta insieme al piccolo

Questa mattina sembra si siano fatti passi avanti per una soluzione diplomatica. Secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov nei negoziati tra Russia e Ucraina ci sarebbe una speranza per un compromesso: "Mi concentro sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori. Affermano che i negoziati non sono facili per ovvi motivi, ma, tuttavia, c'è qualche speranza per un compromesso", ha detto oggi il diplomatico. Una valutazione co divisa anche da Volodymyr Zelensky, secondo cui sarebbero ora "più realistiche" le posizioni delle parti nei negoziati.