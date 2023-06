Ucraina, al via missione di pace del Vaticano: il cardinale Zuppi a Kiev come inviato di Papa Francesco Oggi, lunedì 5 giugno, e domani, martedì 6, il cardinale Matteo Zuppi sarà a Kiev come inviato di Papa Francesco per la missione di pace in Ucraina. Al momento non si fa menzione di un viaggio analogo a Mosca, peraltro in preparazione.

A cura di Ida Artiaco

Comincia oggi la missione di pace del Vaticano in Ucraina con l'obiettivo di porre la parola fine alla guerra cominciata più di un anno dopo l'invasione russa. Oggi, lunedì 5 giugno, e domani, lunedì 6, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà infatti a Kiev in qualità di invito di Papa Francesco. È quanto ha reso noto nelle scorse ore la Santa Sede.

"Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni", si legge nella nota. Al momento non si fa menzione di un viaggio analogo a Mosca, peraltro in preparazione.

In aggiornamento.