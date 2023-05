Ucraina, abbattuti droni russi nella notte. La NATO cambia strategia e concentra forze in Estonia Gli aggiornamenti di oggi, martedì 23 maggio, sulla guerra in Ucraina: Kiev abbatte nella notte 4 droni russi, a Belgorod nella Russia sudoccidentale, colpita ieri da un’incursione rivendicata dai russi anti-Putin allineati con l’esercito ucraino, il sindaco invita la cittadinanza a non uscire da casa. La NATO comincia le esercitazioni in Estonia.

A cura di Ida Artiaco

Nuovo attacco delle forse russe durante la scorsa notte sull'Ucraina. Kiev ha reso noto di aver abbattuto quattro droni kamikaze Shahed, grazie alle proprie unità di difesa aerea. Ieri le truppe russe hanno lanciato 20 attacchi missilistici, ha aggiunto l'esercito, sottolineando che sono stati colpiti con missili da crociera, missili balistici Iskander-M e missili terra-aria guidati S-300 insediamenti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kharkiv.

Cosa sta succedendo a Belgorod

Ma tra le situazioni più preoccupanti c'è quella a Belgorod, che è stata colpita da attacchi di droni durante la notte. Lo ha reso noto il governatore della regione nella Russia sudoccidentale, colpita ieri da un'incursione rivendicata dai russi anti-Putin allineati con l'esercito ucraino. In una serie di post su Telegram, la scorsa notte il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha affermato che due case sono state colpite da droni nella città di Grayvoron, luogo di un precedente attacco rivendicato da volontari russi filo-ucraini. Nessuna vittima è stata segnalata.

Sempre Gladkov ha esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case: "Non è ancora il momento di lavorare", ha scritto, come riporta il quotidiano inglese The Guardian. "Ad oggi, non ci sono morti tra i civili. Tutte le azioni necessarie da parte delle forze dell'ordine sono in corso. Siamo in attesa del completamento dell'operazione antiterrorismo annunciata ieri", ha affermato in un aggiornamento della situazione sul suo canale Telegram.

Come sta cambiando la strategia della NATO

Intanto, anche la NATO sembra aver cambiato strategia, con le esercitazioni degli alleati all'ombra della guerra della Russia contro l'Ucraina al via in Estonia, proprio sul confine orientale. "Dice che con breve preavviso possiamo schierarci molto velocemente", ha spiegato il tenente colonnello Edouard Bros, comandante delle truppe francesi in Estonia che partecipano all'esercitazione Spring Storm.

A quindici mesi dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina e a un mese dal vertice dei leader della NATO a Vilnius, l'Alleanza sta così rafforzando le sue difese orientali. Per questo sta conducendo la più grande riorganizzazione delle sue difese e della sua pianificazione da una generazione a questa parte.

Anche dalla Corea del Sud aiuti militari all'Ucraina

A sostegno di Kiev si è schierata anche la Corea del Sud. Il governo di Seul sta studiando l'invio di aiuti militari non letali all'Ucraina, che potrebbero includere veicoli per lo sminamento. Lo riferiscono fonti anonime della Difesa citate dalla stampa sudcoreana.

Diverse agenzie del governo coreano, incluso il ministero della Difesa, sono impegnate nei preparativi per l'invio degli aiuti dopo l'incontro tra il presidente coreano Yoon Suk-yeol e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Hiroshima, che si è tenuto la scorsa settimana. Il portavoce del ministero della Difesa, Jeon Ha-kyu, ha dichiarato che il governo "esplorerà le opzioni per le aree nelle quali ci e' possibile fornire supporto, inclusi sistemi per lo sminamento e veicoli per trasporti di emergenza". L'Ucraina avrebbe chiesto a Seul di fornire anche radar per la difesa aerea.