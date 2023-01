Ucciso dalla polizia il cugino di una dei fondatori di Black Lives Matter: “Aveva fatto un incidente” Keenan Anderson, cugino di una delle fondatrici del movimento Black Lives Matter negli Usa, è stato ucciso da alcuni poliziotti dopo un incidente stradale a Los Angeles.

A cura di Gabriella Mazzeo

Keenan Anderson, cugino di una dei fondatori di Black Lives Matter, è morto dopo essere stato colpito ripetutamente da alcuni agenti della polizia americana con una pistola taser. L'insegnante 31enne, secondo quanto ricostruito, è stato bloccato a terra dopo un incidente d'auto da un poliziotto che gli ha premuto un gomito sul collo. "Stanno cercando di uccidermi come George Floyd" ha gridato il giovane ripreso dalla body-cam dell'agente della polizia di Los Angeles. A quel punto, i poliziotti lo hanno colpito con la pistola taser.

I fatti risalgono al 3 gennaio scorso e nei filmati resi pubblici dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri si vede un poliziotto trattenere Anderson a terra con un gomito premuto sul collo mentre l'altro lo colpisce con il taser per circa 30 secondi e poi per altri 5 secondi. "Mio cugino chiedeva aiuto e non lo ha ricevuto – ha sottolineato Patrisse Cullors, una dei fondatori di Black Lives Matter -. Nessuno merita di morire nel panico e nella paura".

Anderson era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico e stava chiedendo aiuto in strada. Quando la polizia è arrivata, gli ha chiesto di andare sul marciapiede e mettersi contro il muro. Il 31enne ha obbedito, ma poi si è detto preoccupato per l'atteggiamento aggressivo del poliziotto e dopo poco ha cercato di fuggire. Una volta fermato è stato immobilizzato a terra e colpito col taser quando ha iniziato a mostrare segni di agitazione. Il 31enne è andato in arresto cardiaco ed è morto in ospedale.

"Invece di trattarlo come un criminale – sottolinea Cullors – avrebbero dovuto chiamare l'ambulanza, era vittima di un incidente stradale. Quest'uso della forza non cesserà mai se non ci saranno funzionari coraggiosi pronti a sfidare la polizia e le sue politiche". Le forze dell'ordine di Los Angeles si sono giustificate sostenendo che Kennan fosse "particolarmente agitato" e che dai primi test fosse emersa traccia di cannabis e cocaina nel sangue.